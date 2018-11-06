Экологи и журналисты создадут портал популяризации экопроектов за рубежом

Участники форума «ЭКО-Медиа-Баренц-2018», завершившего свою работу в Мурманске и Киркенесе, приняли решение о создании на базе ассоциации «ЭКО-пресс» информационного портала, целью которого станет популяризация экологических проектов России за рубежом и защита интересов страны в Арктике, сообщили РИА Новости организаторы форума.

Форум для СМИ стран Баренц-региона, в ходе которого состоялись дискуссии, презентации и доклады по актуальным проблемам современных медиа, пишущих об экологии, завершился в норвежском Киркенесе, куда для встречи со своими зарубежными коллегами приехали около 20 журналистов-экологов ведущих российских СМИ и представители профильных общественных организаций.

Один из организаторов форума, руководитель центра экологического консалтинга «Помор» Тимофей Суровцев отметил, что основной целью этого диалога он считает налаживание более конструктивного и двустороннего взаимодействия с норвежскими коллегами.

Я уверен, что сегодня налицо — явное информационное неравенство, в ходе которого наши соседи обладают не просто преимуществом — они безраздельно господствуют в приграничном информационном пространстве, в то время как позитивные экологические новости из России своего потребителя за границей не имеют.

По его мнению, итогом такого одностороннего вещания становится формирование неверного, иногда негативного мнения о России — как об экологическом монстре, представляющем угрозу для всего человечества.

Как отметили участники форума, Баренцев регион — уникален и требует от России такой же уникальной, более качественной, интернациональной экологической журналистики. Было принято решение создать на базе ресурсов Ассоциации «ЭКО-пресс» информационный портал с участием ведущих российских экологов, журналистов и общественных деятелей, который в процессе взаимодействия будет выдавать наиболее качественный и интересный контент.

О своей готовности всячески поддерживать и развивать тему российской Арктики заявила и представитель издательского холдинга «Комсомольская правда» Юлия Вербицкая, и сообщила, что холдинг намерен уделять большое внимание теме Арктики и ее экологии.

Фото: nord-news.ru