Экс-директор «Омской правды» возглавил «Российскую газету» в Новосибирске

Антон Медведев, от услуг которого отказались омские власти, теперь отвечает за работу «РГ» в Новосибирске, Омске, Томске, Кемерове и Барнауле.

С 21 мая известный омский журналист, медиаменеджер Антон Медведев официально вступил в должность директора филиала «Российской газеты» в Новосибирске. Он сменил на этом посту Константина Матиса, который теперь будет руководить местным представительством частного радиохолдинга.

С 2007 по 2014 год он успел поруководить омским филиалом издания, а затем стал редактором сибирской вкладки. Редакция новосибирского филиала газеты освещает новости Новосибирска, Омска, Томска, Барнаула и Кемерова.

Рад вернуться в хорошо знакомую команду первоклассных профессионалов. Вопреки рыночной тенденции тиражи «Российской газеты» растут. Например, в Новосибирске в прошлом году у газеты появилось почти полторы тысячи новых читателей. Будем активно работать и дальше, в том числе и в Омске, в котором ворох мутных историй с «Роспечатью» больно ударил по финансовому положению многих изданий, – прокомментировал Медведев свое новое назначение.

Последним местом работы Антона Медведева в Омске было бюджетное учреждение «Омский вестник» (кроме одноименной газеты, в него входит также сайт «Омскрегион»). БУ образовалось после «реформы» холдинга «Омская правда», которую в 2017 году затеял тогдашний начальник Главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков. До развала холдинга Медведев был его директором. Пришел он в «Омскую правду» в 2014 году по приглашению губернатора Виктора Назарова. Говорят, что Назарову очень понравилось интервью с ним, которое Медведев в качестве редактора подготовил для «РГ».

В конце 2018 года очередной начальник ГУИП не продлила контракт с Медведевым.