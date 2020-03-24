Экс-глава Роскомнадзора назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.

К выполнению обязанностей в новой должности Жаров приступает 24 марта. С ним заключен контракт на три года, уточняется в сообщении.

«Опыт Александра Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов призваны успешно решить поставленные задачи», – приводятся в сообщении слова председателя совета директоров холдинга, предправления «Газпрома» Алексея Миллера. По его словам, Жарову предстоит укрепить лидирующие позиции «Газпром-медиа» в меняющихся условиях. По его мнению, масштабная цифровизация и использование потенциала «большого Газпрома» должны помочь холдингу добиться еще большего успеха.

Комментируя свой уход, Жаров заявил ранее «Ведомостям», что работа Роскомнадзора за восемь лет его руководства серьезно изменилась. По его словам, он старался сделать из ведомства современный цифровой регулятор, который бы обеспечивал информационное благополучие россиян в условиях цифровой трансформации. «У нас многое получилось», – говорил Жаров, отмечая, что новому руководителю Роскомнадзора предстоит решить много задач.

Накануне премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении Жарова с поста руководителя Роскомнадзора. О возможности ухода Жарова из Роскомнадзора и назначения руководителем «Газпром-медиа» «Ведомости» писали в феврале со ссылкой на сотрудников службы. Одним из претендентов на пост руководителя Роскомнадзора тогда источники называли начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова.