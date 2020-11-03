Экс-главред журнала РБК возглавил отдел спецкоров в «Медузе»

Журналист Валерий Игуменов возглавил отдел специальных корреспондентов в «Медузе». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее он почти год проработал в BBC, куда перешел через год после увольнения с поста главного редактора журнала РБК.

Из журнала Игуменов уходил после четырех с половиной лет работы в нем. Причиной стало изменение формата и периодичности издания. «…в анамнезе 4,5 года борьбы за выживание проекта в захватывающем режиме "что ни делай, лучше не становится"», — писал незадолго до увольнения Валерий. Вслед за ним из издания ушли еще несколько журналистов.