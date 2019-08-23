Экс-издатель «Канобу» Антон Городецкий перешел в Mail.ru Group

О своем назначении Антон сообщил накануне в своем Facebook.

Год назад Антон Городецкий сообщил о своем уходе из журнала MAXIM (ИД Hearst Shkulev Media), где проработал на тот момент уже пять лет и занимал должность заместителя главного редактора. Тогда он перешел издателем в «Канобу», где проработал ровно год.

В июле стало известно о назначении на позицию единого издателя «Канобу» и «Игромании» бывшего главного редактора платформы Hi-Tech Mail.ru Вячеслава Опахина. Антон Городецкий, наоборот, из игрового издания перешел в Mail.ru Group, где будет руководить игровым медийным проектом Games Mail.ru/PC.

В компании не уточняют, кого Антон сменил на этой должности — позиция была открыта.

Антон Городецкий, руководитель игрового медийного проекта Games Mail.ru/PC: