Экс-издатель «Канобу» Антон Городецкий перешел в Mail.ru Group

О своем назначении Антон сообщил накануне в своем Facebook.
Год назад Антон Городецкий сообщил о своем уходе из журнала MAXIM (ИД Hearst Shkulev Media), где проработал на тот момент уже пять лет и занимал должность заместителя главного редактора. Тогда он перешел издателем в «Канобу», где проработал ровно год.
В июле стало известно о назначении на позицию единого издателя «Канобу» и «Игромании» бывшего главного редактора платформы Hi-Tech Mail.ru Вячеслава Опахина. Антон Городецкий, наоборот, из игрового издания перешел в Mail.ru Group, где будет руководить игровым медийным проектом Games Mail.ru/PC.
В компании не уточняют, кого Антон сменил на этой должности — позиция была открыта.
Антон Городецкий, руководитель игрового медийного проекта Games Mail.ru/PC:
Я искренне рад присоединиться к команде Mail.ru Group и их игровому подразделению My.Games. Видеоигры растут колоссальными темпами, это самая одновременно крутая, хайповая и перспективная индустрия из всех возможных. И я рад работать в российской компании, которой удаётся быть лидером в этой индустрии и творить вещи, которые уважают как на Западе, так и в Азии.
В My.Games я буду отвечать за медийную часть — один из старейших и уважаемых проектов российской игровой журналистики. Спасибо Елене Григорян за доверие — уверен, я не подведу её и команду.
Источник: Sostav.ru