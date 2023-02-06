«Эксмо-АСТ» начнет инвестировать в экранизацию книг

Издательская группа «Эксмо-АСТ» начнет инвестировать в экранизации книг российских авторов.

На первый проект планируется выделить 200 млн руб. При этом средний бюджет российского полнометражного фильма, по данным Фонда кино, в 2019 году составлял 175,9 млн руб. Затем группа намерена покрывать до 25% стоимости кинопроизводства. Уточняется, что для финансирования проектов будут использованы средства управляющей компании — это ее первые инвестиции в кинобизнес.

Представители «Эксмо-АСТ» отметили, что список потенциальных проектов пока не сформирован — его определят по результатам февральских питчингов. Отбирать проекты с учетом востребованности той или иной книги на рынке, потребностей аудитории и актуальности сюжета будет жюри, в которое войдут представители онлайн-платформ и киностудий, среди которых Premier, Kion, 1−2-3 Production, Cosmos Studio.

Всего ожидается рассмотрение 26 заявок. Деньги выделят на условиях софинансирования на возмездной основе.