Эксперт не смогла взыскать полмиллиона рублей со Светланы Прокопьевой за пост о «Рогах и копытах»

Псковский областной суд не удовлетворил иск о защите чести и деловой репутации эксперта Ольги Якоцуц к осужденной по делу об оправдании терроризма журналистке Светлане Прокопьевой. Истец требовала отменить решение суда первой инстанции, который ранее отказал ей во взыскании с журналистки 500 тыс. руб. моральной компенсации за «порочащий» пост в Facebook.

Эксперт из Абакана Ольга Якоцуц была одним из авторов психолого-лингвистической экспертизы по делу журналистки Светланы Прокопьевой. Та написала критический пост об этом, отметив, что следствие «найдет очередное ООО „Рога и копыта“» для проведения экспертизы, которое вступит в ее дело «на стороне сил зла». Якоцуц посчитала публикацию оскорбляющей ее деловую репутацию и подала на Прокопьеву в суд. В итоге судья не удовлетворил ее иск, и эксперт решила обжаловать это решение.

Старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова рассказала «7х7», что в своей жалобе Якоцуц утверждала, что суд неправильно оценил фразы «ООО „Рога и копыта“» и «на стороне сил зла», которые якобы «бросают тень в отношении нее».

— В своей жалобе Якоцуц утверждала, что суд не провел психолого-лингвистическую экспертизу, которая бы помогла провести надлежащую правовую оценку. Мы поддерживаем решение суда и не считаем, что такая экспертиза вообще была нужна, тем более что истец до этого ни разу не заявляла о необходимости ее проведения. Как я говорила ранее, высказывания Светланы — это ее личные оценки и предположения, — сказала Светлана Кузеванова.

В беседе с «7х7» Светлана Прокопьева сказала, что она не сомневалась в таком решении суда:

— По сути, дело очень простое: есть три абзаца текста и понять их смысл не так уж сложно, если владеешь русским языком. Так что решение судов неудивительно — оно законно и обоснованно полностью.

Ольга Якоцуц сказала «7х7», что не будет обжаловать решение суда об отказе в удовлетворении ее иска.