Эксперт рассказал о рисках запрета рекламы в Facebook

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ) предупредили о риске запрета рекламного продвижения в Facebook, в связи с нарушением российского законодательства. Депутат Государственной Думы РФ, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин прокомментировал эту ситуацию.

«Законодатель предоставил регулятору широкий набор санкций за те преступления против российских пользователей, которые сегодня совершает социальная сеть Facebook. Я не случайно упомянул преступление, потому что-то, чем они занимаются — это преступление», — прокомментировал Горелкин.

Депутат ГосДумы рассказал, что Facebook, претендующий на мировое лидерство, превращается в отдел пропаганды. Это, по мнению эксперта, сделано по поручению американских властей.

«Регулятор вправе применить как тяжелые санкции, как замедление трафика, и такие тонкие инструменты, такие как запрет на рекламу. Я эту меру считаю вполне допустимой, потому что с помощью рекламного сервиса сегодня происходит разгон фейков о военной операции в Украине», — отметил Горелкин.

Он также добавил, что на рынок особо это не повлияет, поскольку рынок очень конкурентный.

«Думаю, что доля Facebook относительно небольшая и она будет перераспределена между конкурентами», — заключил он.