«Эксперт Юг» запускает летнюю школу аналитической журналистики

В летнюю школу аналитической журналистики приглашаются начинающие (и не только) журналисты, желающие попробовать свои силы в одном из самых трудоемких, но при этом интересных и востребованных видов журналистики.

За месяц участники прослушают три вебинара, поучаствуют в пяти редколлегиях и создадут собственные аналитические материалы. Удачные работы будут опубликованы и оплачены.

Старт обучения 10 июня. Заявки принимаются до 8 июня. Участие бесплатное!

Условия участия и подробная информация — по ссылке: https://ingup.ru/expertsouth_analytics