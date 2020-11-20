Экспертная группа рассмотрела обвинения директора «7x7» Павла Андреева в неэтичном поведении

10 ноября команда интернет-журнала «7x7 — Горизонтальная Россия» попросила Фонд Генриха Бёлля помочь собрать экспертный совет для оценки обвинений директора издания Павла Андреева в неэтичном поведении по отношению к его знакомой Софье Орловой (девушка разрешила называть свое имя). Эти обвинения 8 ноября публично выдвинул юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак. 19 ноября Издание рассказало об итогах работы экспертов и опубликовало протокол заседания экспертной группы.

В заявлении, опубликованном 10 ноября, команда издания отметила, что не считает произошедшее проблемой харассмента в редакции «7x7», поскольку Софья Орлова не была и не является сотрудником, соискателем на должность или волонтером издания, никогда не была связана с редакцией финансовыми обязательствами, не была коллегой или подчиненной Павла Андреева. Экспертная группа отметила, что возможности повлиять на ситуацию, которая стала предметом разбора, у команды интернет-журнала не было, так как эта история была эпизодом частной жизни и не относилась к работе издания. Поскольку с запросом к экспертам обратилась редакция, в которой работает Павел, то эксперты предложили рассмотреть ситуацию с точки зрения трудовых отношений. Общее решение: харассмент в сфере труда отсутствует. Экспертная группа оставила на усмотрение редакции вопрос, может ли Павел Андреев вернуться к исполнению обязанностей директора издания. С понедельника, 16 ноября, он приступил к работе.

К единому мнению о том, можно ли признать описанный в обвинении эпизод харассментом, эксперты не пришли и указали, что универсального определения для харассмента не существует. Личные оценки они изложили в комментариях к протоколу.

Адвокат Марина Агальцова отметила, что действия Павла не подпадают под УК РФ или КоАП: «В нашем законодательстве не содержится определения харассмента. <…> Если мы проанализируем обстоятельства дела, то с точки зрения разумного человека Павел не мог ожидать, что его действия приведут к обиде, унижению или запугиванию Софьи. Тем более его действия не были направлены на унижение человеческого достоинства Софьи». Психолог Александр Шманай указал на то, что «степень настойчивости, которую он избрал в отношении Софьи, казалась ему уместной. Но <…> Павел в тот день мог не осознавать, как именно он действует и какое влияние его поведение в действительности оказывает».

Эксперты рекомендовали «7x7» напомнить сотрудникам о внутренних механизмах регулирования конфликтов, которые уже созданы, и подумать о возможности внедрения harassment policy, которая зафиксирует нормы поведения и личные границы ответственности. В «7x7» уже действует конфликтная комиссия, которая призвана урегулировать любые конфликты между сотрудниками издания по их запросу. В нее входят штатные и внештатные сотрудники издания и приглашенные эксперты.

В экспертную группу вошли (с правом решающего голоса):

— Александр Шманай, психолог;

— Татьяна Глушкова, юрист;

— Юлия Островская, юрист.

Кроме них, в работе группы участвовали с правом совещательного голоса:

— Анна Ривина, юрист, глава центра «Насилию.нет», в который обратилась Софья Орлова;

— Марина Агальцова, адвокат, представитель Павла Андреева.