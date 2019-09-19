Эксперты: дизайнеры, журналисты и программисты первые перейдут на короткую рабочую неделю

Специалисты сферы ИТ, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств могут первыми перейти на четырехдневную рабочую неделю. Такое мнение высказали ТАСС эксперты в области трудоустройства.

Руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова:

К числу профобластей, готовых полностью или частично перейти на четырехдневную рабочую неделю, можно смело отнести те, в которых уже сейчас достаточно высокое проникновение автоматизации в рабочие процессы. Это прежде всего некоторые производственные профессии, а также сфера ИТ, интернета и телекоммуникаций.

По ее мнению, некоторые работники финансовой и административной областей, а также связанные с интеллектуальным трудом (сферы искусства, развлечений и маркетинга) также могут рассчитывать в перспективе на сокращенную рабочую неделю:

В них есть потенциал оптимизации процессов и повышения эффективности трудовой деятельности, в том числе за счет дальнейшего проникновения роботизации.

В пресс-службе сервиса по поиску работы Superjob отметили, что самая высокая вероятность перехода на четырехдневную рабочую неделю у специалистов, которые трудятся удаленно — это дизайнеры, программисты, копирайтеры:

Работа таких специалистов предполагает конкретное выполнение поставленных задач, поэтому она помимо отсутствия территориальной привязки к рабочему месту, также может не иметь привязки к графику работы. Можно предположить, что именно такие профессии потенциально готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю.

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