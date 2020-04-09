Эксперты выпустили рекомендации, как отличить фейки о коронавирусе в сети

Общественная палата (ОП) и Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) разработали рекомендации, как отличить фейковые сообщения о коронавирусе в сети. Пользователям советуют не доверять призывам «к максимальному репосту», уточнять авторство сообщения и отслеживать опровержения, сообщает «РИА Новости».

Эксперты выделили ряд признаков, указывающих на недостоверную информацию, целью которой является вселение страха и паники. Так, в фейках обязательно будет говориться о том, что власти эту информацию скрывают, чтобы избежать паники или народных волнений, поэтому о ней не пишет пресса. Отдельно подчеркнут, что «истинные» масштабы важнейших для общества и реально произошедших бедствий хотят замолчать. В качестве источника будет фигурировать знакомый, далекий родственник или «свой человек в правоохранительных органах».

Эксперты ОП и ФЗНЦ:

Как правило, сообщение анонимное и очень эмоциональное. При этом не содержит ни одного факта, который можно было бы перепроверить. Распространяются сведения об угрозе жизни и здоровью неограниченного числа людей и о наличии жертв, как правило, многочисленных.

Отдельно стоит обратить внимание на ошибки в тексте, странные выражения и словосочетания, плохой перевод с иностранных языков. Эксперты ФЗНЦ советуют также подписаться на ленты разных СМИ и сверять их данные. При этом «эмоциональные sms в родительских чатах» следует поставить на последнее место по достоверности. Чтобы не «плодить фейки», не стоит рассылать сообщения, не убедившись в их достоверности, просят эксперты.

По словам заведующей кафедрой социальной психологии Московского института психоанализа Галины Солдатовой, обычно ложные новости воспринимают около 10% аудитории. Но для достижения цели хватает и этого. Причем в условиях кризиса число распространителей лжи растет в разы.

В России за распространение ложной информации, связанной с коронавирусом, граждане могут быть оштрафованы на сумму от 300 тыс. до 700 тыс. руб., если сведения угрожают жизни и здоровью людей. Также им грозят обязательные и исправительные работы сроком до 360 часов или одного года. СМИ и юридические лица за фейки получат штраф от 1,5 млн до 3 млн руб. Если же ложная информация приведет к смерти, беспорядкам, то максимальный штраф вырастет до 5 млн руб.