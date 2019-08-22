Ekspress Meedia закрывает бумажную версию журнала «Яна»

В конце августа выйдет последний, сентябрьский, номер журнала «Яна» (Jana), главным редактором которого является Дарья Саар. В дальнейшем материалы журнала, входящего в концерн Ekspress Meedia, будут доступны только в интернете.

Все сотрудники журнала продолжат работу на портале RusDelfi, которым руководит Андрей Шумаков. Они будут создавать в интернете материалы, по содержанию похожие на выходившие в журнале, передает Menu ERR.

«Ekspress Meedia все больше внимания уделяет цифровым форматам, мы хотим быть на первом месте в веб-среде как по качеству содержания, скорости, инновациям, числу читателей, так по обороту рекламы. Поэтому нам пришлось сделать сложный выбор — закрыть бумажную версию «Яны» и сосредоточиться всей русскоязычной редакцией на публикацию материалов «Яны» и RusDelfi в интернете», — отметил главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд.

В конце прошлого года журнал «Яна», который возглавила Дарья Саар, был серьезно обновлен, как по форме, так и по содержанию.

«Журнал по содержанию стал сильнее, свежее и стильнее. Провели основательную рекламную кампанию. Однако всего этого не хватило», — отметил Соонвальд.

Женский глянцевый журнал на русском языке «Яна» выпускается с 2000 года.

Фото: Владислав Снурников/ERR