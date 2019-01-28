Openspace, openmind

«Видео превратилось в основное средство освещения новостей в El País, — подчеркивает Рамирес. — Из газеты, которую читают, мы превратились в газету, которую смотрят».

ПЛАТФОРМЫ И СТРАНЫ

Второй драйвер роста El País — распространение. Рамирес замечает, что особенно быстро увеличивается поисковый трафик: «Причиной этого, помимо повышения качества продуктов и разнообразных технологических усовершенствований, служит то, что мы входили в группу новаторов, которые совместно с Google разрабатывали «Ускоренные мобильные страницы» (AMP) как метод оптимизации распространения на мобильных устройствах».

Кроме того, El País, по ее словам, одной из первых стала пользоваться Facebook Instant Articles.

«Мы комфортно чувствуем себя на обеих платформах, — говорит Рамирес. — Для нас они стали местом обнаружения новых аудиторий, с которыми мы можем строить отношения и общаться напрямую».

Третьей частью цифровой трансформации El País стал акцент на росте международной аудитории. Основные задачи в компании видят в укреплении позиций в других странах и удовлетворении информационных потребностей локальных аудиторий.

«Наше преимущество в том, что испанский является мировым языком, а миссия El País — быть не только национальной, но также европейской и мировой газетой», — считает Рамирес. Поэтому El País активизировала свою работу в Латинской Америке, в первую очередь в Мексике и Бразилии, привлекая как испанских, так и местных сотрудников.

ЛИЦОМ К ЧИТАТЕЛЮ

Переходить с анонимной и бесплатной модели к модели, основанной на знаниях, полученных в результате анализа аудитории, El País помогают данные. «Мы хотим перейти от формата общеполитической газеты для всех к расширению и углублению наших нишевых предложений, а в конечном итоге — от ориентации на продукт к ориентации на клиента», — говорит Рамирес.

Кроме того, по словам Рамирес, работа с данными позволяет повышать лояльность аудитории: «Мы понимаем, что повышение вовлеченности и внимания ведет к получению новых данных и улучшению понимания того, что хотят наши пользователи. Еще это помогает нам удерживать аудиторию, продолжать развивать и совершенствовать отношения с ней. В конечном счете это создает возможности для дополнительных доходов и увеличения ценности продукта».