Редакторская находка для сайта в день выборов

Во вторник, 6 ноября, в США прошли очень важные промежуточные выборы. Американцы перевыбирали часть депутатов в верхней и нижней палатах парламента. Выборы важны потому, что это первые выборы после победы Трампа и они рассматриваются как плебисцит по поводу Трампа. Если победа суммарно будет признана за республиканцами, значит, Трамп снова докажет, что имеет поддержку народа, вопреки критике СМИ и элит. Если демократы возьмут реванш, то нанесут удар по Трампу, возьмут большинство в палате представителей, и даже, теоретически, повысят свои шансы на организацию импичмента.

Все СМИ активно участвовали в освещении выборов и лезли из кожи вон, чтобы отличиться. Разумеется, все форматы для работы в день выборов уже изобретены и выделиться было довольно сложно.

The New York Times, кажется, смогла. В разделе мнений газета сделала интерактивную карту США и предложила читателям выразить эмоциональное отношение к выборам с помощью эмоджи — кружочков, символизирующих 6 эмоций — от радости до гнева. Как говорят в соцсетях, можно было «залипнуть», рассматривая, как по всей стране всплывают пузырьки эмоций, когда кто-то нажимал эмоджи.