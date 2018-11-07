Редакторская находка для сайта в день выборов

New York Times сделала красивую фишку с замером эмоций избирателей
Во вторник, 6 ноября, в США прошли очень важные промежуточные выборы. Американцы перевыбирали часть депутатов в верхней и нижней палатах парламента. Выборы важны потому, что это первые выборы после победы Трампа и они рассматриваются как плебисцит по поводу Трампа. Если победа суммарно будет признана за республиканцами, значит, Трамп снова докажет, что имеет поддержку народа, вопреки критике СМИ и элит. Если демократы возьмут реванш, то нанесут удар по Трампу, возьмут большинство в палате представителей, и даже, теоретически, повысят свои шансы на организацию импичмента.
Все СМИ активно участвовали в освещении выборов и лезли из кожи вон, чтобы отличиться. Разумеется, все форматы для работы в день выборов уже изобретены и выделиться было довольно сложно.
The New York Times, кажется, смогла. В разделе мнений газета сделала интерактивную карту США и предложила читателям выразить эмоциональное отношение к выборам с помощью эмоджи — кружочков, символизирующих 6 эмоций — от радости до гнева. Как говорят в соцсетях, можно было «залипнуть», рассматривая, как по всей стране всплывают пузырьки эмоций, когда кто-то нажимал эмоджи.
Карта считала общую статистику эмоциональных реакций. В середине дня выборов с большим отрывом побеждало зеленое эмоджи страха (afraid), достигая 50 %. Ну, а эмоцию радости по поводу столь поляризовавших общество выборов испытало ничтожно малое количество читателей — 3 % участников опроса.
Когда стало ясно, что демократы все-таки забирают большинство в палате представителей, эмоции выровнялись. Страх составлял всего 9 %, гнев – 11 %, грусть – 22 %. Радость тоже набрала 22 %. А преобладающей оказалась эмоция нейтральности – 32 %. И действительно, выборы примерно оправдали ожидания всех участников.
Любопытное совпадение. Эмоджи гнева было покрашено в красный цвет — цвет республиканцев. Ну, а традиционный цвет грусти — синий. И он же цвет демократов. Но это, конечно, совпадение.
В целом же, помимо нарядной и завораживающей картинки, инфографика обеспечила не только читательское вовлечение, но и любопытный статистический материал для последующего анализа. Конечно, в опросе участвовали преимущественно читатели NYT, с большей вероятностью это сторонники демократов. Кроме того, по карте видно, что наиболее активно в опросе участвовали жители побережий, прежде всего крупнейших мегаполисов на побережьях. То есть, опять же, это ареал преимущественного обитания демократов. Так что эмоциональный срез получился, скорее всего, с определенным перекосом в сторону демократов. Тем не менее, предложенный NYT замер эмоционального отношения хорошо дополнил традиционный инструментарий освещения выборов. И действительно, теперь, после выборов, карта предлагает анализ эмоциональого отношения к выборам в динамике. Прокрутив бегунок, можно увидеть, как менялись эмоции читателей NYT.
Есть еще и такая перспектива: поскольку локация выбранного эмоджи определяется по IP, организатор такой «голосовалки» может, теоретически, собрать информацию об эмоциональных — и даже, косвенно, партийных — профилях кликнувших. Как ее использовать — можно придумать потом.
Технологии учета эмоциональных реакций аудитории уже применяются, например, для продаж рекламы. Людям показывают рекламу в соответствии с их эмоциями в момент просмотра — для лучшего восприятия рекламного предложения. (ЖУРНАЛИСТ писал об этом: Продавцы счастья.)