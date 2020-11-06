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Какие форматы англоязычные медиа используют для освещения выборов

Новых политические спецпроекты и форматы

 

В преддверии президентских выборов в ноябре на англоязычном медиаполе традиционно расцветают сотни материалов, посвященных кандидатам и политической обстановке. В 2020 году для одних медиа это очередная возможность указать на все многочисленные промахи действующего президента. Для других — достать всех скелетов из шкафов кандидатов Демократической партии и напомнить американцам, сколько для страны успел сделать Дональд Трамп. А для ЖУРНАЛИСТА — повод рассказать вам о новых политических спецпроектах и подсмотреть, какими форматами пользуются зарубежные коллеги.

 

СПЕЦПРОЕКТ КАК СПОСОБ УКАЗАТЬ НА ОШИБКИ

30 сентября The New York Times выпустила масштабный спецпроект-расследование «The Attack On Voting» («Атака на голосование») о том, как ложные заявления Трампа о мошенничестве избирателей приводят к потере американцами права голоса. Автор материала — Джим Рутенберг, бывший репортер Белого дома и лауреат Пулитцера за серию текстов о сексуальных домогательствах.

Стартовая страница спецпроекта встречает читателя кислотно-зеленым экраном. Каждое движение мышки выводит на монитор все больше и больше твитов Трампа, посвященных выборам, так что название проекта полностью исчезает за постами. Как только читатель проводит по всем твитам и очищает экран, те возникают снова, намекая на то, что спрятаться от заявлений действующего президента практически невозможно.

Расследование знакомит читателей с рядовыми американцами, которые не смогли проголосовать на прошлых выборах из -за махинаций со списками избирателей, были ложно обвинены в незаконной регистрации или не получили бюллетень даже после предъявления нескольких удостоверений личности. Герои самые разные — молодежь, матери и пожилые люди, которые хотели проявить гражданскую позицию, но столкнулись с запретами системы. Джим Рутенберг поступательно разбирается, почему так произошло и кто за этим может стоять, завершая расследование фразой: «Власти ждут и наблюдают», намекая на грядущие выборы. Расследование доступно в аудиоформате.

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР, ИЛИ КАЛЕНДАРЬ КАК СПОСОБ УПРОСТИТЬ ВОСПРИЯТИЕ СУХИХ ЦИФР

Бизнес-издание The Financial Times решило показать настроения Америки в отношении будущего президента в реальном времени. Интерактивный калькулятор «Байден vs Трамп: кто победит на выборах-2020» обрабатывает сырые данные об опросах избирателей из разных штатов, которые обновляются несколько раз в день, и тут же переводит их в наглядные графики.

Стоит присмотреться к тому, как у коллег получается информировать читателей, не перегружая текст данными. Кроме того, важен элемент интерактива: в отдельном блоке читатели могут сами виртуально «проголосовать» в тех штатах, которые еще не определились с кандидатом, и посмотреть, как их выбор скажется на финальном результате. В помощь им карточка каждого «неопределившегося» штата показывает местные результаты на выборах 2016 и 2012 годов. Над проектом работала команда из девяти дата-журналистов, дизайнеров и разработчиков.

Еще один интерактивный проект выпустило американское издание Politico — «Поле боя: эти штаты повлияют на выборы-2020». Материал начинается со списка штатов, выполненного в виде календаря. При нажатии на каждый из кружков читателя переносит к подробной справке о том, к какому кандидату в округе склоняются и как выбор местных жителей отразится на общей картине голосования. В карточках также можно найти информацию о том, какой бюджет выделяют кандидаты на ТВ-рекламу в определенной части страны. Левая панель проекта позволяет читателю отсортировать штаты по результатам выборов прошлых лет.

Другие медиа подошли к отслеживанию голосов избирателей менее креативно — к примеру, The Telegraph и BBC решили ограничиться схемами, по которым нельзя понять, на что повлияют результаты отдельных штатов.

А самая красочная инфографика получилась у The Economist — интерактивная карта страны меняет цвет и насыщенность в зависимости от кандидата, к которому склоняются жители.

 

ТАЙМЛАЙН КАК СПОСОБ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Сотрудники The Guardian накануне голосования задумались, как пройдут выборы президента в этом году, и поняли, что вероятны кризисные сценарии. Корреспондент Элвин Чанг подготовил таймлайн, в котором показал, как выборы проходят обычно и как все может поменяться в этом году.

Проект не перегружен текстом, краткие справки всплывают по мере скролла. Чем глубже человек уходит в повествование, тем больше появляется информации, подкрепленной фотографиями участников предвыборной гонки.

Самое интересное начинается после первой — «стандартной» — части таймлайна, которая предполагает, что выборы проходят спокойно и президент рутинно вступает в должность в январе 2021 года. В альтернативных версиях событий от The Guardian голоса, посланные по почте из-за пандемии, задерживаются, Трамп отказывается признать поражение, о котором трубят в медиа, а его коллеги-республиканцы объявляют существенную часть бюллетеней фальсифицированными.

Возможно и еще более драматичное развитие событий, предупреждает Чанг. Например, в одной из симуляций, описанных профессором Джорджтаунского университета Розой Брукс, демократы могут выйти на улицы, протестуя против беспредела республиканцев. А Трамп в ответ пошлет национальную гвардию, чтобы навести порядок.

Но даже без уличных столкновений цепь сложных юридических действий может привести к тому, что и республиканцы, и демократы будут заявлять о своей победе; действующий закон не имеет четкой формулировки, как уладить подобный спор, — возможны интерпретации.

Иллюстрация: shutterstock.com
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от
06 ноября 2020

Ноя 6, 2020

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