Страх и ненависть в Вашингтоне. Как американские СМИ разделили страну

Совсем недавно практически все внимание международных медиа было приковано к выборам в США. Хоть официальных итогов еще не было, Джозеф Байден уже добавил в своем твиттер-аккаунте статус «избранный президент», а Дональд Трамп решил пойти по стопам Джорджа Буша младшего и отстоять свое президентство в суде. В этом материале мы рассмотрим сложившуюся ситуацию с позиции тех, кому виднее, — американских СМИ.

Несмотря на лозунги о свободе слова, американское медиаполе политизировано: США находятся на 47 месте в рейтинге свободы прессы. Продиктовано это тем, что в Штатах издавна существует негласное деление на демократические и республиканские медиа. Как следует из названий, такие медиа продвигают интересы своих партий. Эту тенденцию задал небезызвестный медиамагнат Руперт Мердок, чей канал FoxNews первым нарекли «republican news».

В синем углу ринга

Тут все довольно однозначно: демократические СМИ давно и взаимно не любят Трампа. Не в последнюю очередь из-за поставленного им клейма fake news. Еще во время предвыборной гонки журнал The Atlantic посвятил целую статью The Election That Could Break America различным вариантам развития событий, в случае если Трамп откажется покидать пост. Что примечательно, поводом для написания статьи послужил вполне нейтральный ответ главы государства репортерам на вопрос «Будь то победа, проигрыш или ничья, согласитесь ли вы сегодня на мирный транзит власти?», который звучал как «Посмотрим, что будет».

Еще до того, как полностью закончился подсчет голосов и появились предварительные результаты, такие СМИ, как CNN и NBC, тут же поздравили Байдена с победой. CNN решил зайти дальше прочих и поставил в эфир список законодателей, не поздравивших Байдена до объявления официальных результатов.

Это нельзя назвать иначе как попыткой давления и установления некой «устной» легитимации.