Страх и ненависть в Вашингтоне. Как американские СМИ разделили страну

Что происходит на американском медиаполе
Совсем недавно практически все внимание международных медиа было приковано к выборам в США. Хоть официальных итогов еще не было, Джозеф Байден уже добавил в своем твиттер-аккаунте статус «избранный президент», а Дональд Трамп решил пойти по стопам Джорджа Буша младшего и отстоять свое президентство в суде. В этом материале мы рассмотрим сложившуюся ситуацию с позиции тех, кому виднее, — американских СМИ.
Несмотря на лозунги о свободе слова, американское медиаполе политизировано: США находятся на 47 месте в рейтинге свободы прессы. Продиктовано это тем, что в Штатах издавна существует негласное деление на демократические и республиканские медиа. Как следует из названий, такие медиа продвигают интересы своих партий. Эту тенденцию задал небезызвестный медиамагнат Руперт Мердок, чей канал FoxNews первым нарекли «republican news».
В синем углу ринга
Тут все довольно однозначно: демократические СМИ давно и взаимно не любят Трампа. Не в последнюю очередь из-за поставленного им клейма fake news. Еще во время предвыборной гонки журнал The Atlantic посвятил целую статью The Election That Could Break America различным вариантам развития событий, в случае если Трамп откажется покидать пост. Что примечательно, поводом для написания статьи послужил вполне нейтральный ответ главы государства репортерам на вопрос «Будь то победа, проигрыш или ничья, согласитесь ли вы сегодня на мирный транзит власти?», который звучал как «Посмотрим, что будет».
Еще до того, как полностью закончился подсчет голосов и появились предварительные результаты, такие СМИ, как CNN и NBC, тут же поздравили Байдена с победой. CNN решил зайти дальше прочих и поставил в эфир список законодателей, не поздравивших Байдена до объявления официальных результатов.
Это нельзя назвать иначе как попыткой давления и установления некой «устной» легитимации.
Похоже, что они преследуют цель — заставить американское население смириться с проигрышем Трампа. По той же причине демократические СМИ избегают любых новостей о возможных фальсификациях. Обратная ситуация была 4 года назад — тогда демократы обвинили Россию во вмешательстве в процесс выборов после известия о победе кандидата от республиканской партии и до последнего сомневались в победе неугодного кандидата.
В красном углу ринга
Так получилось, что далеко не все республиканцы поддерживают Трампа. Некоторые политологи предполагают, что в 2017 году произошел раскол партии на «трампистов» и традиционных республиканцев, что подтверждают нелестные отзывы о Трампе видных консерваторов Джорджа Буша младшего и Джона Маккейна. Телеканал Fox News, который по праву считается главным рупором республиканской партии, с некоторых пор с Трампом не в ладах. Задолго до выборов, глава государства начал регулярно критиковать его в своем Твиттере. Конфликт настолько разросся, что президент, предположительно в отместку, решил создать собственное онлайн-издание.
Fox News был одним из первых среди крупнейших американских СМИ, кто присудил победу на выборах в штате Аризона Джо Байдену. Но в отличие от того же CNN, он все же высказался на тему фальсификаций на прошедших выборах.
Ведущий телеканала Хералдо Ривера побеседовал с Трампом и сообщил, что действующий президент не собирается устраивать переворотов, а подчинится конституции и уйдет в случае проигрыша. Это интервью было необходимо для республиканской партии, так как демократическая и либеральная пресса уже поставила Трампа в один ряд с диктаторами вроде Аугусто Пиночета, тем самым подорвав доверие граждан к консерваторам. Fox News буквально вынужден ходить по лезвию: владелец канала Мердок хочет отомстить действующему президенту, но вместе с тем каналу необходимо действовать в интересах партии.
Принадлежащие тому же Мердоку New York Post и The Wall Street Journal тоже не остались в стороне, Байден в их материалах фигурирует не иначе как «избранный президент». Создается впечатление, что даже республиканские СМИ больше волнует сам факт сменяемости власти, чем то, насколько «чисто» прошли выборы.
Выборы в США 2020 года действительно раскололи страну на два лагеря. Любой исход привел бы к недовольству половины страны: либо из хронической неприязни к республиканцам, либо из-за многочисленных фальсификаций. СМИ же своими сообщениями активно раззадоривают обе стороны назревающего конфликта. Все чаще звучат разговоры том, что вкупе с продолжающимися протестами активистов BLM сложившаяся ситуация может привести ко второй гражданской войне. А при таком исходе у американского народа возможно возникнет несколько вопросов к журналистам, на которые они ответить не смогут. Не хотелось бы, чтобы ангажированным журналистам пришлось покинуть свои комфортабельные телестудии и срочно переквалифицироваться в полевых.