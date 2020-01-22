Елена Прохорова назначена новым пресс-секретарем Роскомнадзора

Новым пресс-секретарем Роскомнадзора назначена Елена Прохорова, на этом посту она сменит Вадима Ампелонского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства:

На позиции помощника Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря Службы. Основной задачей нового помощника будет обеспечение полного и объективного информирования всех заинтересованных аудиторий о содержании и принципах деятельности Службы, дальнейшее повышение прозрачности и открытости ее работы.

В разные годы Прохорова работала в компаниях «Объединенная компания «Сибирский алюминий», «Русский алюминий», «РУСАЛ — Управляющая компания» в области связей с общественностью, в ОАО «ВымпелКом» с 2010 года занимала пост директора по внешним коммуникациям, также работала в подразделении управленческого консалтинга группы компаний «Регион», позднее занимала должность директора по внешним и внутренним коммуникациям АО «РЕ-КОН».

Бывший пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщил, что покидает ведомство.