Elizabeth Neuffer Fellowship предлагает стипендию журналисткам, пишущим о правах человека

Программа имени Элизабет Нойффер (Elizabeth Neuffer Fellowship) предлагает стипендию журналисткам, которые специализируются на темах прав человека и социальной справедливости. Победительнице конкурса заявок предложат семестр обучения в Массачусетском технологическом институте и стажировки в The Boston Globe и The New York Times. Программа продлится с января по июнь 2023 года.

Журналистка будет получать ежемесячную стипендию, также ей оплатят жилье, билеты и визу.

Для участия в программе необходим опыт в журналистике от трех лет и знание английского языка.

Заявку можно подать до 15 апреля.