ELLE запустил в России мужскую версию журнала MAN ELLE

Вместе с апрельским номером ELLE в продажу уже поступил первый номер MAN ELLE.

Главным редактором первого номера стал директор моды и ведущий стилист журнала ELLE Вадим Галаганов. А креативным консультантом — Александр Щуренков.

В первом коллекционном номере приняли участие олимпийские чемпионы сборной России, чье участие в Летних играх оказалось под угрозой, мужчина-модель Дэвид Ганди, влиятельный художник Даниэль Ашман, главный злодей «бондианы» Рами Малек и другие известные мужчины.

Центральной темой номера стала, условно, «вторая жизнь». Всем героям мы задавали обязательный вопрос: «Если не мода/спорт/искусство... то что?».