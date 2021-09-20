Издания привлекают платных подписчиков с помощью e-mail-рассылок

Ошински замечает, что когда Apple выпустит этой осенью Mail Privacy Protection, то показатели медиакомпании не будут соответствовать действительности. Новая функция Apple, по сути, будет защищать электронную почту от отслеживающих программ и не позволит определять время прочтения письма и местоположение каждого отдельного пользователя.

Чтобы найти выход из данной ситуации, Ошински предлагает медиакомпаниям рассмотреть метод прогрессивного профилирования, при котором подписчикам будут представлены дополнительные вопросы для сбора необходимых данных, например, где они живут, что им интересно, вокруг чего сосредоточена их деятельность и др. Только так медиакомпании смогут персонализировать пользовательский контент с учетом всех нововведений.

Новостные медиа так или иначе должны измерять показатель вовлеченности аудитории, и пока что опрос аудитории представляется единственным верным форматом. Количество кликов по ссылке теперь более эффективный показатель, чем количество просмотров страницы. Именно клики позволяют наиболее точно персонализировать пользовательские данные.

«Процент аудитории, прошедший ваш опрос, может быть невелик, — говорит Ошински. — Тем не менее у вас будут показатели по этому проценту аудитории, благодаря чему вы сможете персонализировать предложение для этих людей. Поэтому задавайте столько вопросов, сколько вам нужно для наиболее полного анализа данных».

Вместе навсегда

Сара Эбнер, руководитель отдела e-mail-маркетинга Financial Times, предпочитает термин «чудом выжившие», когда говорит о e-mail-рассылках. И они продолжают работать потому, что читатель сам подписывается на них, когда видит данную опцию на сайте.

«Одна из главных причин заключается в том, что e-mail-рассылки сами по себе простые и содержат лишь ту информацию, которая требуется читателю. Ничего лишнего», — подчеркивает Эбнер. Команде e-mail-маркетинга не нужно беспокоиться об алгоритмах, вместо этого она может сосредоточиться на формировании читательского опыта и лояльности.

Стратегия Financial Times состоит в том, чтобы использовать e-mail-рассылки для увеличения количества подписок и привлечения действительно лояльных подписчиков. «У нас существует метрика North Star — мы называем это жизненным циклом. Метрика показывает ожидаемый уровень дохода, который мы можем получить в течение всей жизни читателя Financial Times, при условии, что он останется с нами на все это время», — рассказывает Эбнер.

По ее словам, среди маркетологов бытует мнение, что все e-mail-рассылки должны иметь одинаковый вид и форму подачи. Но это заблуждение. Рассылки могут различаться в зависимости от того, какую конечную цель преследует компания: увеличение трафика на сайте, предоставление эксклюзивного контента и др. Эбнер также отмечает, что каждая e-mail-рассылка должна иметь вескую причину для запуска.