«От слова “добро” уже всех трясет»

«Лениздат», сообщество «МедиаФан» и «Новая газета в Петербурге» в минувший четверг собрали журналистов и представителей благотворительных организаций в баре. Мы назвали наше мероприятие «ЭмПати». Это была вечеринка про эмпатию. В неформальной обстановке мы поговорили о том, как нам «не причинять добро» друг другу. Спасать, если не мир, то отдельных людей, весьма заманчиво, лишь бы не навредить им при этом и не перессориться.

Фонды — поставщики безопасного контента

Признаемся, поводом для нашей ЭмПати стал уже позабывшийся скандал, который произошел из-за текста «Медузы» про подопечного центра «Антон тут рядом» — того самого Антона, с которого фактически и началась деятельность фонда «Выход в Петербурге» и основанного им центра абилитации для взрослых людей с аутизмом. Руководству организации не понравился получившийся материал. В издании остались верны «редакционной политике» и не стали принимать все правки, которые просили сделать представители центра. Разбирать, что случилось, уже нет смысла — все заявления и обвинения с обеих сторон прозвучали.

Хотелось узнать, какие выводы сделаны, тем более после ситуации с «Медузой» было заявлено, что в фонде разработают собственные правила работы со СМИ.

— Адекватной моделью взаимодействия НКО и медиа было бы партнерство, когда третий сектор имеет право голоса не на основании того, что это рекламный материал и за него заплачены деньги, а на основании того, что третий сектор является поставщиком экспертизы, — отметила на нашей ЭмПати исполнительный директор центра «Антон тут рядом» Зоя Попова.

По ее словам, когда НКО настаивает на согласовании материала с журналистом, то речь не идет о давлении на прессу, но только о желании проследить, чтобы те тонкие нюансы, которые определяют жизнь человека, оказавшегося в трудной ситуации, были учтены, и чтобы был соблюден принцип «не навреди».

— Нам кажется, что нужно заключать четкие письменные договорённости перед тем, как будет создаваться материал, условия, регламентирующие порядок взаимодействия автора материала с сотрудниками, экспертами, и главное — с благополучателями, с которыми работает фонд, — заявила Зоя. — Мы говорим про письменную фиксацию порядка взаимодействия между фондом как поставщиком контента и журналистами, если фонд, грубо говоря, продюсирует материал. Это право фонда — согласовывать текст, причем не только прямую речь, но и сам повествовательный текст.

Столь жесткий вариант работы со СМИ вызвал у журналистов как минимум удивление. Дело, скорее, не в неготовности сотрудничать с фондами. Просто не ждешь от тех, кто помогает людям, требований заключать договора, соблюдать условия, согласовывать не только цитаты, но и авторский текст. Будут ли иметь такие «договора» юридическую силу? Скорее, нет. А если будут — то согласятся ли СМИ на подобные условия?

С другой стороны, возможно, и журналистам пора снять розовые очки и принять тот факт, что НКО не просто компании блаженных, творящих добро, а серьезные экспертные организации. И к их мнению по работе с медиа стоит по крайней мере прислушаться, осознать их претензии и пожелания.