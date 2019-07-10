Что такое энкоды и зачем они нужны журналистам

Книга «Энкоды» была выпущена в 2009 году. Ее переиздали два года спустя, а в 2018 году вышло продолжение «Энкодов» — «Идеальный аргумент»
Энкоды (от англ. encode — закодировать) — это нарочито двусмысленные в контексте общения высказывания, основанные на использовании речевых клише. «Иногда охотник и его жертва меняются местами», «Достоинствам нужна грузоподъемность», «Серебро должно быть трескучим!», «У каждого пса свой характер», «При хорошей рекламе и товар не нужен!», «Любая неудача — это замаскированная удача», «Фальшивая репутация — это все, что у меня есть…» и так далее. Мы с моим соавтором книги «Идеальный аргумент», главным редактором журнала «Психология» Вадимом Петровским, называем такие фразы смазкой для общения. Энкоды позволяют людям установить контакт с минимальными трудностями. Это необходимо всем, кто работает с людьми, и журналистам — в первую очередь.
«ПОЧЕМУ ТЫ РЕШИЛ ПОМОЧЬ МНЕ?»
Энкоды как двусмысленные фразы (а раньше и слово «энкоды» в таком контексте не использовалось, хотя и существовало) я начал собирать в конце 1990-х — начале 2000-х, ну а их применение было очень характерно для «Лиманчика», легендарного лагеря отдыха Ростовского университета (ныне — Южный федеральный университет). Если вы видели фильм «Дикари», то Виктор Шамиров снял его именно об этом месте. В «Лиманчике» царит карнавальная игровая атмосфера шутки и юмора, некоторые фразы прилипают и начинают всеми использоваться. Что-то происходит или тебе что-то рассказывают, а ты: «Так уже было…» Или: «Да кто ты такой, чтобы мне это все рассказывать?» Или: «Все еще мечтаешь прославиться?» Или: «Мне нужна компания повеселее». «Еще раз обещаю не обмануть!», «Шутить нужно уметь…», «Если ты мой сон, то я твой…»
В общем, долгие годы я активно собирал такие фразы. Их много в книгах. И один из самых урожайных авторов тут — Кристофер Бакли. Например, некоторые энкоды из его книги «Здесь курят»: «Может быть, я после всего этого обрету веру?», «Важно не внимание, важно, сколько подарок стоит…», «Вряд ли найдется много девиц, которые захотят лечь с тобой в постель», «Нам всем было нелегко…», «Это что, упрек лично мне?», «Прошу тебя, ничего не утаивай, тебе это только повредит!», «Почему ты решил помочь мне?», «Ты, похоже, ждешь хороших новостей?», «Слушай, у меня провалы в памяти — пора женьшень принимать!», «Не знаю, как правильнее сказать, но что может быть важнее?».
Собирание энкодов настолько увлекает, что со временем ты уже не можешь смотреть фильмы без блокнота и ручки. Как-то я, помню, сидел в кинотеатре, смотрел «2046» Вонга Карвая, хохотал и записывал: «В розницу — возможно, но оптом неприемлемо…», «Когда пион тянется верх, он исчезает там, не давая ответа…», «Слишком ранний час для таких занятий…», «Ты похож на слепого старика, отвечающего на вопросы, которых ему не задавали…», «У будущего отца не должно быть таких мыслей…».
О том, что что-то идет не так, я догадался, когда ко мне подошел заплаканный мужик и сказал, что если я еще раз засмеюсь, он меня ударит. Я окинул зал взором и похолодел — все грустные, кто-то тоже в слезах…
«В ТОМ-ТО И ПОДВОХ, ЧТО НЕТ ПОДВОХА!»
Но я не только собирал, но и применял эти фразы в обычной жизни. Конечно, не так активно и напропалую, как в «Лиманчике» с друзьями, но энкод всегда придает беседе объем и позволяет прояснить позиции и просто приятно поговорить. Энкоды помогают собеседнику раскрыться, проявиться, сбросить маскировку, которая мешает договориться, если было о чем
В целом энкоды делятся на два больших типа. С зашитой внутри фразы двусмысленностью, как, например, знаменитое высказывание Оскара Уайльда: «Я могу устоять против всего, кроме искушения», высказывание Ивана Бунина: «Больше всего рискует тот, кто не рискует», или, например, «В том-то и подвох, что нет подвоха!». И с двусмысленностью, которая возникает от неожиданного контекста для использования данной фразы: «Хороший грим водой не смоешь!», «Под мостом дождя не бывает!», «А где цветы?», «Сегодня — «да»!» и так далее (например, герой фильма «Сенсация» Вуди Аллена фокусник Чудини постоянно вставляет в любые разговоры фразу: «А у вас есть семья?»).
В принципе, «энкодом может быть любая фраза, даже эта…» (есть и такой энкод), но любой энкод характеризуется потенциалом для игры со смыслами. Казалось бы, это запутывает, но это, как раз наоборот, проявляет.
Общаясь друг с другом, мы обычно общаемся со своими представлениями о собеседнике, с чем обычно и связаны трудности перевода. При этом использование пословиц, афоризмов и крылатых фраз не помогает решить проблему, поскольку в этом случае вы закрепляете, заостряете сказанное вами ранее, а если собеседник все воспринимает иначе, может стать только хуже. Энкод же (а пословица, афоризм и крылатая фраза тоже могут быть использованы как энкоды), наоборот, не заостряет, а распыляет, поскольку звучит туманно, собеседнику приходится додумывать, что же имеется в виду, а это сближает.
Такой стиль общения даже был спародирован в одном из эпизодов фильма «12 друзей Оушена», когда персонажи Джорджа Клуни (Дэнни Оушен), Брэда Питта (Веселый Расти Райан) и Мэтта Дэймона (Тормознутый Линус Колдуэлл) ведут загадочную беседу с известным мафиози Мацуи.
Веселый Расти Райан: «Врач-дерматолог увидит во сне, что он заснул перед телевизором, затем он проснется перед телевизором и не сможет вспомнить свой сон…»
Мацуи: «Вы согласны?»
Дэнни Оушен: «Если бы все звери где-то на экваторе умели говорить комплименты, День благодарения и Хэллоуин праздновались бы вместе…»
Мацуи: «Когда мне было четыре года, я увидел, как мама убивает паука прихваткой… Прошли годы, и я понял, что это был не паук, это был мой дядя Гарольд…»
Все это время Тормознутый Линус Колдуэлл сидит, не понимая, что происходит, а когда доходит очередь до него, тоже пытается сказать глубокомысленную странность: «О, пусть солнце освещает мое лицо и звезды приходят в мои сны, я мчусь сквозь пространство и время туда, где я уже был…» И чуть не срывает переговоры, при том что он единственный, кто говорит более-менее осмысленную фразу, процитировав фрагмент песни Led Zeppelin («Kashmir»).
Подобный стиль общения характерен для среды, где есть фактор повышенного риска: спецназовцы порой именно так беседуют с людьми не своего круга. И далеко не только они.
Те же деловые переговоры — тоже фактор повышенного риска. Цель здесь двоякая — не выдать себя и своих истинных намерений раньше времени и понять или раскусить, каковы истинные намерения другого человека. Не зря же таких фраз много в ковбойских фильмах. Эти крутые парни тоже любили озадачивать собеседника двусмысленной фразой — и ждать реакции.
Первый опыт применения энкодов был раскрыт в книге «Самогонные хроники», которую мы с друзьями написали, рассказав о нашем самогонном проекте (и получив за это премию Союза журналистов «Журналистская акция года» в 2005-м). Мы тогда часто использовали энкоды в переговорах. Конечно, такими фразами не сыпешь автоматной очередью ради смеха как с друзьями, но пара-тройка энкодов в рукаве всегда работают.
«ЭТИМ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ»
В 2004 году при подготовке статьи в «Коммерсантъ-Деньги» о рынке психологических услуг я познакомился с профессором психологии Вадимом Петровским, а уже после интервью рассказал ему про энкоды. Вадим Артурович пришел в восторг! Сразу вспомнил фразу покойного ныне психолога Валерия Петухова: «Спасибо, что не ударили», которой он прекратил конфликт с продавщицей в магазине, а потом часто использовал и в других ситуациях. И рассказал, что энкоды очень хорошо стыкуются с его научными разработками по теме преодоления конфликтов.
Вадим Артурович сразу предложил запустить совместный тренинг неконфликтного общения. Многие люди склонны манипулировать нами, зомбировать, преследуя свои цели. Что, если назвать этот тренинг «Антизомбинг»? Мы сразу начали фантазировать, что энкоды — это противоракеты, которые сбивают ракеты манипуляторов; быстро обозначили отличие от НЛП: оно нацелено на использование человека, а энкоды приносят сплошную пользу! Смазка для общения! Способ всем друг с другом договариваться!
Тренинг мы так и не сделали (руки не дошли), а вот первую книгу написали! «Эксмо» в сотрудничестве с «Коммерсантом» выпустили ее в 2009 году под названием «Энкоды». Книга была переиздана в 2011-м. И вот в 2018-м вышло продолжение «Энкодов» — «Идеальный аргумент», а в 2019 году вышел дополнительный тираж, который по-прежнему в продаже. В этой книге на пять глав больше, чем в «Энкодах», и почти 1500 энкодов против 1001 в первой книге.
Но сама по себе таблица с условными категориями в данном контексте в первую очередь нужна лишь для того, чтобы увидеть примеры. Можно несколько и выучить. Но обычно тот, кто одухотворяется идеей энкодов, сам и начинает их придумывать.
Работа над темой продолжается. И этим занимаемся уже не только мы. Например, недавно энкоды стали элементом игры «Удар юмора», созданной профессиональным переговорщиком и разработчиком игр Ольгой Грищенко. В игре использовано 55 энкодов из нашей книги, включая такие, как «Давненько я не говорил слово «супер»!», «Заряжены на победу?», «В аду не было места — поэтому я здесь!», «Неужели все подались в злодеи?», «Все быстро проходит, правда, иногда затягивается!», «Во что вы играете?», «Не к добру такие песни», «Деньги сближают!», «Когда-нибудь я напишу об этом книгу», «Рано или поздно проблемы начинаются у всех» и другие. Большим поклонником энкодов является поэт Владимир Вишневский, который использует такие фразы в «Оптимизация и «дебанализация» ежедневного общения».
«А ТЕПЕРЬ ТВОЯ ОЧЕРЕДЬ ДУМАТЬ»
Но почему я считаю, что энкоды в заглавную очередь необходимы именно журналистам?
Работа журналиста — это работа детектива, психолога и коммуникатора в одном флаконе. Нужно ведь не то чтобы втереться в доверие, но правильно обозначить свои интересы, расположить к себе человека, показав общую платформу и ценности.
Как раз энкоды позволяют входить в контакт, располагать к себе, раскрывают собеседника и позволяют получить значительно больше информации и позитивных эмоций, чем только можно было себе представить (и это не считая защитных возможностей).
И здесь никак нельзя не упомянуть теорию мультисубъектности, которую долгие годы развивает мой соавтор Вадим Петровский.
Согласно этой теории, в голове каждого человека одновременно живет множество вариантов личностей знакомых ему людей. И они не просто там живут, но постоянно общаются друг с другом — спорят, мирятся, рассказывают друг другу истории. И не просто друг с другом, но и с тем человеком, в голове которого они живут. Точнее, с одной из его версий, которых тоже много.
Это, конечно же, имеет и прямое отношение к транзакционной теории Эрика Бёрна, согласно которой каждый человек в любом возрасте может быть в трех состояниях — «Родитель», «Взрослый» и «Ребенок». В классической теории Бёрна два человека в общении друг с другом — это шесть человек, каждый — триумвират непохожих «Я», обладающих своим голосом, своей логикой, своими побуждениями к действию. Что и является главной причиной трудностей перевода, которые преследуют на протяжении всей жизни и самых признанных мастеров коммуникации, и обычных людей, которые вообще ничего не слышали об этом.
Но если упростить — мы все бываем разными и общаемся не с реальными собеседниками, а со своими представлениями о них. Прямые и косвенные послания, исходящие из разных «Я», переключения между позициями «Жертва», «Преследователь», «Спасатель» в разнообразных играх, в которые играют люди с другими и сами с собой, личностные стили общения («эмпаты», «мечтатели», «очаровывающие манипуляторы» и т.п.) — знание об этом помогает нам добиться большего в контактах друг с другом. И как раз энкоды позволяют сделать это с максимальным успехом.
Как тут не вспомнить нашу с моим другом Василием Павловым эпопею с «Кинотавром», куда мы отправились с двумя ящиками самогона и сценариями, чтобы потом написать статью, как мы пытались продавать сценарии на кинофестивале. Она потом вышла под названием «Как я торговал сценариями» в журнале «Коммерсантъ-Деньги» (№24 от 20.06.2011). Настоящий пример гонзо-журналистики.
Думаю, успеху этой статьи способствовало и то, что мы активно использовали и всем раздавали «Список энкодов для общения на «Кинотавре». И эти фразы использовали не только мы.
Вот треть этого списка: «А вы в мультфильмах не снимались?», «Ага, так дело, получается, в деньгах?!», «А ты знаешь, что первое место всегда занимает пятый?», «А врать ты так и не научился…», «А ты умеешь завести публику!», «А теперь твоя очередь думать», «А тебе разве мама не рассказывала?», «В самом главном бою победитель не получает ничего…», «Все, что тебе нужно, — это представить, что перед тобой живой человек…», «Где-то на жизненном пути я ошибся поворотом…», «Именно от этого я лечусь», «Ложь — это мечты, пойманные на месте преступления», «Лучше износиться, чем заржаветь!», «Мы с тобой сейчас живем в наших будущих воспоминаниях…», «На чужом гробу в ад хочешь въехать?», «Не хочешь страшных ответов, не задавай мне страшные вопросы», «Пока не пошли титры, всегда есть шанс…», «Секс лучше разговоров, спроси у любого», «Только у невиновных нет алиби…», «Хороший ты был человек…».
У некоторых читателей эти фразы и сама идея использования энкодов вызывают непонимание. Но текст не может передать, как это работает на самом деле. Энкод живет в использовании и буквально форматирует реальность, выбивая почву из-под ног любого конфликта и делая все плодотворным.
«ЛУЧШЕ ИЗНОСИТЬСЯ, ЧЕМ ЗАРЖАВЕТЬ!»
Однако в любом случае никогда не стоит забывать, что энкод — это не волшебная палочка, а всего лишь метод, позволяющий нивелировать трудности перевода. То есть если был потенциал общения — он будет реализован максимально. Но чудес ждать не стоит.
В этом смысле подзаголовок книги «Идеальный аргумент» — «1500 способов победить в споре с помощью универсальных фраз-энкодов» — может ввести в заблуждение. Как и подзаголовок первой книги «Энкоды» — «Как договориться с кем угодно и о чем угодно».
Конечно, не в любом споре можно победить, да и сама задача победы в споре какаято узкая. И, разумеется, нельзя с кем угодно договориться о чем угодно. Это издательские, маркетинговые заголовки.
Точнее всего о книге сказал мой учитель, сценарист и коуч Александр Молчанов, создавший первую в России онлайн-киношколу: «Эта книга о том, как общаются люди». И это самая точная характеристика.
По большому счету мы с моим соавтором считаем, что все люди хорошие, а основная причина конфликтов и ненужной конфронтации в трудностях переводов, и именно с ними энкоды и позволяют бороться, преобразуя любое общение в полезное.
Уверен, когда вы прочитаете эту книгу (с выдержками из нее можно ознакомиться на сайте книги encody.ru), у вас появится множество вопросов, но по большому счету мы с Вадимом Петровским не открыли ничего нового. А просто описали красивого зеленого жука, который и раньше жил в джунглях человеческого общения, принося сплошную пользу.