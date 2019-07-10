Что такое энкоды и зачем они нужны журналистам

Энкоды (от англ. encode — закодировать) — это нарочито двусмысленные в контексте общения высказывания, основанные на использовании речевых клише. «Иногда охотник и его жертва меняются местами», «Достоинствам нужна грузоподъемность», «Серебро должно быть трескучим!», «У каждого пса свой характер», «При хорошей рекламе и товар не нужен!», «Любая неудача — это замаскированная удача», «Фальшивая репутация — это все, что у меня есть…» и так далее. Мы с моим соавтором книги «Идеальный аргумент», главным редактором журнала «Психология» Вадимом Петровским, называем такие фразы смазкой для общения. Энкоды позволяют людям установить контакт с минимальными трудностями. Это необходимо всем, кто работает с людьми, и журналистам — в первую очередь.

«ПОЧЕМУ ТЫ РЕШИЛ ПОМОЧЬ МНЕ?»

Энкоды как двусмысленные фразы (а раньше и слово «энкоды» в таком контексте не использовалось, хотя и существовало) я начал собирать в конце 1990-х — начале 2000-х, ну а их применение было очень характерно для «Лиманчика», легендарного лагеря отдыха Ростовского университета (ныне — Южный федеральный университет). Если вы видели фильм «Дикари», то Виктор Шамиров снял его именно об этом месте. В «Лиманчике» царит карнавальная игровая атмосфера шутки и юмора, некоторые фразы прилипают и начинают всеми использоваться. Что-то происходит или тебе что-то рассказывают, а ты: «Так уже было…» Или: «Да кто ты такой, чтобы мне это все рассказывать?» Или: «Все еще мечтаешь прославиться?» Или: «Мне нужна компания повеселее». «Еще раз обещаю не обмануть!», «Шутить нужно уметь…», «Если ты мой сон, то я твой…»