Журналист как участник экологической войны

Загрязнение воздуха, водоемов, мусорные свалки, пожары и вырубки лесов — все эти темы в последние месяцы привлекают внимание СМИ. Люди недовольны тем, чем дышат, какую воду пьют, а особенно возмущены отношением властей к их проблемам. В Архангельской области и Коми выступают против строительства полигона в Шиесе, в Татарстане и Московской области — против мусоросжигательных заводов, активисты из Удмуртии, Кировской области, Саратова, Башкирии, Татарстана и Пермского края объединились в коалицию «Нет заводам смерти» — против строительства и перепрофилирования комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1-го и 2-го классов опасности. После многолетних митингов и пожара в 2018 году в Северной Осетии закрылся металлургический завод «Электроцинк», десятки лет работавший в центре Владикавказа. В многомиллионной Москве практически в каждом районе жители пытаются отвоевать пространство для жизни, под угрозой застройки особо охраняемые природные территории «Лосиный остров», «Измайловский лесопарк», «Кусково» и другие.

2019 год завершился ввозом в Россию радиоактивных отходов из-за рубежа (урановых «хвостов»). В конце декабря эксперта Гринпис Рашида Алимова после пикета в центре Санкт-Петербурга задержала полиция под весьма оригинальным предлогом: «самовольное занятие земельного участка».

Несколько лет назад один иностранный журналист, с которым мы вместе оказались в командировке, спросил: почему в России так мало пишут про изменение климата? Я подумала и ответила, что, вероятнее всего, из-за того, что люди у нас в стране не ощущают себя частью глобального мира. Сейчас все изменилось. Количество публикаций на местные и даже глобальные экологические темы значительно выросло.

Нас никогда толком не учили экологическому мышлению, в лучшем случае объясняли школьникам, что нельзя вырубать лес, нельзя мусорить, убивать животных из «Красной книги». Из периода своей школы и университета я запомнила пару встреч с ликвидаторами Чернобыльской АЭС, которые говорили лишь о подвиге и необходимости его совершать. И ничего — об экологических последствиях аварии.

К счастью, сегодня замалчивать экологические катастрофы становится сложнее. Растет число активистов, немало блогеров, чьи материалы становятся поводом для серьезных выступлений и даже кампаний в СМИ. Экология выходит на первый план в политической повестке дня, и, как следствие, — экологическая журналистика становится опасной.

О СПОРТ, ТЫ ЧТО?

Чего стоит бороться за сохранение окружающей среды, я впервые поняла, столкнувшись с подготовкой и проведением Олимпиады в Сочи. 2008 год, люди обнимаются на площади и радуются известию, что Олимпиада-2014 пройдет в России. Тогда я и представить не могла, каким бульдозером это спортивное мероприятие пройдется по судьбам людей и по природе целого региона. А главное — положит начало практике переписывания законодательства под сиюмитные нужды, когда не обращают внимания не только на природу и животных, но и на людей.