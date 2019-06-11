Реалии и перспективы издательского рынка

Александр Ермак: «Рынок будет становиться все более "электрическим"»
Александр Ермак, журналист с 30-летним опытом работы в СМИ, автор художественных книг, в том числе романа «Команда, которую создал я», рассказал ЖУРНАЛИСТУ, что происходит в издательской сфере, чем отличаются публикации офлайн и в интернете и станем ли мы «электрическими».
— На вашем сайте ermak.su указано: «Александр Ермак. Просто электрический писатель». Почему вы так себя называете?
— В конце 90-х годов издательский мир оказался в глубоком кризисе, и продолжать публиковаться на бумаге означало похоронить себя как автора вместе с недальновидными и нерасторопными издателями. Поэтому я сделал ставку на электронные сервисы: создал свой сайт и стал публиковаться в сети. Однако «электрическим» себя называю и по другой причине: некоторые читатели были шокированы моими произведениями — я «бил словом», как электрошокером.
— С тех пор вы остаетесь в интернете?
— Да, но я не отказывался и не отказываюсь от «бумаги». Все-таки печатные книги еще занимают очень большой сегмент рынка. Хотя в основном я вкладываюсь в «электричество».
— Получается, следуя за авторами, «электрическими» становятся и все остальные — издатели книг, распространители и, конечно, читатели. А что происходит в современных СМИ? Насколько «электрические» они?
— Скорее, авторы и издатели становятся «электрическими», следуя за уходящей в интернет аудиторией.
При этом СМИ, возникшие в век цифровых технологий, чувствуют себя вполне комфортно, а вот «рожденные на бумаге» адаптируются с большим трудом: недобирают ни аудиторию, ни доходы. В основном это касается бюджетных региональных изданий.
— Вы много лет пишете для «Литературной газеты», «Известий» и других СМИ. В последнее время у вас вышло восемь объемных материалов в «Комсомольской правде». Где опубликованы ваши статьи — в печатной версии или на сайте? И как издатели работают с этими форматами?
— Мои материалы публикуют и в печатной версии, и на сайте. Мудрые издатели делают именно так, потому что понимают: у «бумаги» и сайта разные аудитории, которые не пересекаются. И, несмотря на то что печатные версии сдают позиции, от них рано отказываться, можно выгодно сочетать «бумагу» с «электронкой».
— Как вы оцениваете уровень современных электронных СМИ?
— Работая с тем или иным СМИ, я сразу вижу, насколько редакции владеют или не владеют новыми технологиями. Как правило, профессионалы «старой школы» тщательно подходят к отбору темы, к созданию интересной истории, вписыванию ее в контекст всего номера, но совершенно теряются при работе с интернет-версией. Зачастую там неудачное, не «работающее» оформление, а главное — ужасная навигация. Даже я, автор, не всегда могу найти собственный материал на сайте федеральной газеты! А это значит, что и читатель не найдет.
— Какие еще возможности, кроме размещения в СМИ, есть у автора, который пишет публицистические, научно-популярные, научные статьи?
— У «электронных» авторов сегодня очень большой выбор. Например, у них есть возможность вести блоги в социальных сетях. Многие зарабатывают там и деньги, и славу, публикуясь в совершенно разных форматах: аудио, фото, видео и, конечно, текстовом. Научные статьи можно размещать в тематических изданиях, которые читает узкая целевая аудитория.
— Какие специализированные сервисы вы считаете наиболее привлекательными для авторов статей?
— Огромную популярность сегодня набрали биржи копирайтинга: Advego, eTXT, TextSale и другие. Они дают возможность продать, заказать, купить материал практически на любую тему, любого жанра. Авторы могут сотрудничать с сервисами-посредниками, такими как Pressfeed. Если я пишу статью и мне нужен комментарий по теме (например, психолога), я могу найти его здесь.
— Можно ли заработать, публикуя статьи в интернете?
— Смотря что иметь в виду под словом «заработать». Я на статьях не зарабатываю. Я обычно пишу тогда, когда это интересно прежде всего мне самому. Но для сотен копирайтеров продажа статей на биржах стала основным источником заработка.
— Как вы изучаете читательскую активность? Как следить за статистикой посещений и т. п.?
— Я вижу все, что происходит на моем сайте: кто заходил, что посещал, сколько времени проводил на странице.
Также я знаю статистику скачиваний с сервисов партнеров. При публикации статей в электронном СМИ обратную связь реально отслеживать по комментариям (хотя, конечно, их количество не всегда соотносится с числом прочтений). Также можно узнать у редактора, сколько посещений было у статьи, сколько посещений было у других статей по схожей теме. Например, если у одной публикации аудитория 5000 человек, а у другой 70 000, я понимаю, куда двигаться.
— Давайте обобщим. Где, по вашему мнению, все-таки лучше автору — в офлайне или онлайне?
— Проще в онлайне. Но нельзя игнорировать и офлайн — в нем все еще есть очень большая платежеспособная аудитория.
— Кроме статей вы публикуете книги на различных электронных ресурсах. Чем отличается рынок электронных книг от рынка электронных СМИ?
— У них очень разные экономические модели. СМИ сегодня в основном пытаются использовать рекламную модель: редко берут деньги за электронную подписку или за частичный доступ к контенту, но публикуют много рекламы. А издатели электронных книг не только продают контент, но и попутно зарабатывают на рекламе.
— Что происходит на российском рынке электронных книг?
— Он растет. Бурно. По оценкам нашего лидера, компании «Литрес», в 2018 году рынок электронных книг в России вырос почти вдвое. Но важно разделять продажу бумажных книг через интернет и продажу собственно электронных книг. В США в 2017 году около 50 % всех книг продавалось через интернет, в России — около 20 %. Аналитики прогнозируют увеличение этой доли до 35 % за пять лет. Что касается продаж собственно электронных книг, то на книжном рынке России они пока составляют около 6 %.
— Как вы считаете, с чем связан такой бурный рост?
— Сейчас «прижали» пиратов. Еще недавно пиратство было большой проблемой. Впервые я разместил книгу на «Литресе» в 2009 году. Два дня продажи шли отлично, а на третий упали до нуля. Оказалось, книги попали в пиратские библиотеки. В итоге я практически ничего не публиковал на этом сервисе до прошлого года. Но рынок постепенно становится легальным: есть антипиратский закон, с пиратами борются и сами издательства. С каждым годом читатели все больше привыкают не брать, а покупать. И я рискнул — опять выкладываю книги на «Литресе».
— Вы пишете не только на русском, но и на английском языке. Какие сервисы вы используете для публикации материалов на английском? Какая у них целевая аудитория?
— Да, в книгоиздании я работаю и с англоязычным сегментом. Это непросто. Но помогают отличные инструменты, которые появляются постоянно. Из наиболее интересных могу выделить издательские платформы Smashwords и Amazon»s Kindle Direct Publishing (KDP). Amazon KDP охватывает около 50 % всех англоязычных читателей сети, а Smashwords — почти 100 %. Правда, с Amazon KDP все непросто: он не публикует наших, русскоязычных, авторов напрямую, только через посредников. Например, через Ridero.
— А есть ли смысл размещать на англоязычных сервисах книги на русском языке?
— Смысл есть, так как за рубежом очень много русскоязычных читателей, которые пользуются своими привычными сервисами. Кроме того, в 2012 году Amazon KDP чуть не стал лидером по русскоязычному электронному чтению в России. Сегодня в нашей стране лидерство у «Литреса», который пользуется опытом Amazon KDP. То есть на Amazon KDP больше покупают те, кто читает на русском языке, но живет за границей, а на «Литресе» — жители русскоязычных стран. В этом основная разница.
— Какова механика размещения книги на том же «Литресе»? Вот я автор, у которого есть рукопись. Что дальше?
— Если вы не публиковались ранее, то, скорее всего, в «Литресе» вам откажут. Но можно опубликоваться на «Литрес: Самиздат». Ты просто загружаешь книгу на сервер, проходишь модерацию, и все. Модерация — проверка содержания: есть ли в тексте нецензурная лексика, эротические сцены и т. д. Это нужно для установки возрастных ограничений. Модерация занимает от одного до семи дней.
— Сколько авторы зарабатывают на публикациях книг? И где платят больше — в онлайне или офлайне?
— Лидеры по выплатам — это Amazon KDP и Smashwords. Там можно получать до 70 % роялти. Но, как я уже говорил, Amazon KDP работает через посредников, например, Ridero. А Ridero платит всего 25 %. «Литрес» — примерно столько же.
В «бумажном» мире не бывает и таких доходов. Наши издательства предлагают максимум 10 %, 8 %, а чаще 5 % от продаж. То есть разница с выплатами электронных издательств колоссальная. Это еще одна причина, по которой я занимаюсь электронными книгами.
— А кто устанавливает цену на книгу — издательство или автор?
— По-разному. На «Литрес: Самиздат» цену устанавливает автор. На «Литресе» — издатель. У этих площадок разные подходы к ценообразованию.
— Как электронные сервисы расплачиваются с автором?
— У каждого электронного сервиса свои правила. Например, Amazon KDP выплачивает роялти по достижении заработка в 100 долларов, «Литрес: Самиздат» — при накоплении на счете 1000 рублей.
— А какие варианты есть у автора, если он хочет издать книгу, которую можно «подержать в руках»?
— Электронные сервисы развиваются и предлагают издавать не только е-книги, но и бумажные, и даже аудио. Все в одном месте. Это очень удобно. Но автору нужно быть внимательным: в некоторых случаях заботы по распространению отпечатанного тиража ложатся на его плечи.
— Обращаясь в издательство, автор может быть спокоен: его книгу и прорекламируют, и продадут. А как рекламировать и продвигать книги, изданные самостоятельно?
— То, что издатель берет все на себя, — это миф. Российские издательства как раз стараются всю работу по продвижению переложить на авторов. Но возможностей для продвижения много. Например, в Smashwords можно раздавать читателям купоны, в Amazon KDP — давать скидки или дарить свои книги. Нельзя не упомянуть возможности, которые предоставляют такие «интернет-монстры», как Google и «Яндекс». Их системы контекстной рекламы — отличный инструмент, которым могут пользоваться как компании, так и частные лица. Я, например, в зависимости от конкретной цели использую и «Яндекс.Директ», и Google AdWords. В социальных сетях свои рекламные сервисы, которые тоже могут быть достаточно эффективными.
— Каковы ваши прогнозы на ближайшие годы? Чего ожидать на рынке издательских услуг?
— Рынок будет становиться все более «электрическим»: аудитория чтения «бумаги» продолжит сокращаться, а интернет-изданий — расти.
— Как вы считаете: станем ли мы однажды «электрическими» на сто процентов?
— Едва ли. Все-таки останется небольшая доля любителей «бумажного» чтения. Чудаки живут во все времена.