Реалии и перспективы издательского рынка

Александр Ермак, журналист с 30-летним опытом работы в СМИ, автор художественных книг, в том числе романа «Команда, которую создал я», рассказал ЖУРНАЛИСТУ, что происходит в издательской сфере, чем отличаются публикации офлайн и в интернете и станем ли мы «электрическими».

— На вашем сайте ermak.su указано: «Александр Ермак. Просто электрический писатель». Почему вы так себя называете?

— В конце 90-х годов издательский мир оказался в глубоком кризисе, и продолжать публиковаться на бумаге означало похоронить себя как автора вместе с недальновидными и нерасторопными издателями. Поэтому я сделал ставку на электронные сервисы: создал свой сайт и стал публиковаться в сети. Однако «электрическим» себя называю и по другой причине: некоторые читатели были шокированы моими произведениями — я «бил словом», как электрошокером.

— С тех пор вы остаетесь в интернете?

— Да, но я не отказывался и не отказываюсь от «бумаги». Все-таки печатные книги еще занимают очень большой сегмент рынка. Хотя в основном я вкладываюсь в «электричество».

— Получается, следуя за авторами, «электрическими» становятся и все остальные — издатели книг, распространители и, конечно, читатели. А что происходит в современных СМИ? Насколько «электрические» они?

— Скорее, авторы и издатели становятся «электрическими», следуя за уходящей в интернет аудиторией.

При этом СМИ, возникшие в век цифровых технологий, чувствуют себя вполне комфортно, а вот «рожденные на бумаге» адаптируются с большим трудом: недобирают ни аудиторию, ни доходы. В основном это касается бюджетных региональных изданий.

— Вы много лет пишете для «Литературной газеты», «Известий» и других СМИ. В последнее время у вас вышло восемь объемных материалов в «Комсомольской правде». Где опубликованы ваши статьи — в печатной версии или на сайте? И как издатели работают с этими форматами?

— Мои материалы публикуют и в печатной версии, и на сайте. Мудрые издатели делают именно так, потому что понимают: у «бумаги» и сайта разные аудитории, которые не пересекаются. И, несмотря на то что печатные версии сдают позиции, от них рано отказываться, можно выгодно сочетать «бумагу» с «электронкой».

— Как вы оцениваете уровень современных электронных СМИ?

— Работая с тем или иным СМИ, я сразу вижу, насколько редакции владеют или не владеют новыми технологиями. Как правило, профессионалы «старой школы» тщательно подходят к отбору темы, к созданию интересной истории, вписыванию ее в контекст всего номера, но совершенно теряются при работе с интернет-версией. Зачастую там неудачное, не «работающее» оформление, а главное — ужасная навигация. Даже я, автор, не всегда могу найти собственный материал на сайте федеральной газеты! А это значит, что и читатель не найдет.

— Какие еще возможности, кроме размещения в СМИ, есть у автора, который пишет публицистические, научно-популярные, научные статьи?

— У «электронных» авторов сегодня очень большой выбор. Например, у них есть возможность вести блоги в социальных сетях. Многие зарабатывают там и деньги, и славу, публикуясь в совершенно разных форматах: аудио, фото, видео и, конечно, текстовом. Научные статьи можно размещать в тематических изданиях, которые читает узкая целевая аудитория.