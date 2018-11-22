Умерла сооснователь «Новой газеты» Зоя Ерошок

Известная журналистка, сооснователь «Новой газеты», лауреат многих премий Зоя Ерошок скончалась в Москве после болезни. 1 декабря Зое исполнилось бы 65 лет. Об трагедии сообщил ее друг, уполномоченный по правам ребенка в столице Евгений Бунимович.

Он отметил, что Ерошок посвятила всю жизнь самым острым, самым больным и мучительным темам, помогая людям в трудных ситуациях:

Свое здоровье и свою жизнь, не только свое мастерство, она тратила на эти материалы, которые никогда не ограничивались только статьями, пускай самыми блестящими. Она всегда отслеживала заботу об этих людях. Она только об этом и думала, и говорила, и не могла быть спокойной, пока не добьется чего-то стоящего. Поэтому это не просто журналистика, это миссия — помощь людям, которых она всех любила и не могла бросить.

Зоя Ерошок являлась лауреатом премии Союза журналистов «Золотое перо России», дважды лауреатом премии имени Артема Боровика «Честь. Мужество. Мастерство». После окончания факультета журналистики МГУ она работала в газете «Комсомольская правда». В 1993 года Ерошок вместе с бывшими коллегами из «КП» — Сергеем Кушнеревым, Павлом Вощанковым, Акрамом Мартазаевым и другими — основала «Новую газету».

Последняя публикация Зои Ерошок в этом издании вышла 5 октября. Статья посвящена памяти Веры Миллионщиковой — основательнице и главному врачу Первого московского хосписа.

Прощание с Зоей Ерошок состоится 23 ноября 2018 года на Троекуровском кладбище в Большом зале прощания в 10:40.

Фото: Радио Свобода

