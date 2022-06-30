Самые распространенные ошибки в русском языке

ЖУРНАЛИСТ проанализировал самые частые ошибки на просторах Интернета. Из материала можно понять, насколько вы умнее остальных 99% пользователей или устранить свои мелкие недочеты.

1. Топ-10 возглавляет слово «Вообщем». Спойлер: на самом деле его не существует

Вообщем — это совокупность двух похожих наречий «в общем» и «вообще». В гугле около 20 миллионов запросов по слову «вообщем». Чтобы перестать их путать, ловите простую шпаргалку:

В общем — это синоним «абсолютно», «обычно», «постоянно».

Вообще — синоним «не касаясь подробностей» или же вводное слово, которое выделяется запятыми и обобщает предыдущие высказывания.

Подробнее: https://antonlukin.github.io/voobschem/

2. Следующий в будущее

Прилагательные «следующий» и «будущий» очень многие путают и вполне оправдано, смысл-то у них похожий. Но не будем, как многие и запомним раз и навсегда — «следующий» с Ю, потому что «я следую», а «будущий» без добавления любых гласных, потому что «я буду».

3. Немного о паразитах или «Умный?» — «Ну типа»

Готовы поспорить, что каждый второй ваш знакомый хотя бы раз в день говорит слово «типа». Но как он его пишет? Слово «типа» может выступать в роли междометия, частицы (синонима «вроде») и даже бессмысленного слова-паразита. Какой вариант вы бы не выбрали — «типа» пишется с А на конце, но никак не с О.

4. Верим, что вы вряд ли нашли у себя хоть одну ошибку

Здесь может быть сразу два в одном — частицы «вряд ли» и «навряд ли» всегда пишутся раздельно. Никаких заклинаний в виде «врятли», «врядли», «вряд-ли» и даже «в-р-я-д-л-и». Только раздельно. Mel.fm придумал классную шпаргалку — нужно сразу вспоминать Брюса Ли. Вряд ли мастер боевых искусств подскажет вам неправильный вариант.

5. Смысол смылся

Почти 2 миллиона результатов в гугле по запросу «всмысле». Больше пяти миллионов результатов по запросу «впринципе». Все мы люди занятые, но все же эти два наречия нужно успеть написать правильно — раздельно.

6. Участник конкурса по чавканью

«Учавствовать», а может «учаввствовать»? К сожалению, в глаголе «участвовать» всего две В и стоят они не вместе. Считайте, что они обиделись друг на друга и поэтому разошлись как в море корабли. Или другой способ запоминания — вы же не скажете «учавстник»? Только не во время еды, конечно.

7. Ты кардинально неправ, товарищ

«Координально» или «кардинально»? Выбор между красной и синей таблеткой может быть таким же сложным, как у героя Матрицы, если вы не запомните одно простое правило. «Кардинально» . И больше никак. Синоним слова — «радикально», вы можете использовать его как подсказку.

8. Вы доведете меня до белого каления своими ошибками

Давайте разбираться, в чем разница между коленями и калениями. Вроде они оба могут быть белыми при определенных условиях. Но все-таки до белого каления в прямом смысле можно довести металл, если его очень долго и упорно нагревать. Сначала он краснеет, потом желтеет и наконец становится белым, накаленным до предела. То же самое происходит с нами, когда мы читаем комментарии хейтеров под постами любимых звезд.

9. Скрипит сердечко

Продолжая тему крылатых выражений, мы вспомнили еще одну излюбленную фразу — «скрипя сердцем». Скрипеть оно не может даже при сильных болях. Если вы делаете что-то «скрепя сердце», то делаете вы это неохотно, против своей воли или желания.

10. Ну и напоследок

Как пелось в той песне: «У реки два берега», и все же, если вы хотите поговорить со своим собеседником не о воде, то пишите «в течениЕ часа отвечу». В течение — это предлог, который связан с каким-то отрезком времени. То есть, если выражение можно заменить на «во время», значит в конце будет «Е»: в течение. «В течении» же пишется только тогда, когда речь идет о течении реки.

Ошибки делать нужно — чтобы на них учиться и становиться лучше. Или мы довели вас до белого каления, и вы дочитали наш текст скрепя сердце?

Иллюстрация на обложке: shutterstock.com