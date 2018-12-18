ЕС планирует выделить €4,4 млн на «укрепление свободы российских СМИ» в 2019 году

Евросоюз планирует в 2019 году выделить €5,9 млн на поддержку «организаций гражданского общества», а также активистов, «защищающих» демократию в России. Об этом говорится в новом проекте Еврокомиссии:

Глобальная цель данного конкурса заявок заключается в поддержке и укреплении позиций организаций гражданского общества, активистов движений в защиту демократии и правозащитников, занимающихся наиболее важными вопросами в сфере прав человека и развития демократии в России.

В частности, грантополучатели должны будут заняться «укреплением свободы российских СМИ», а также взаимодействовать с более широкой аудиторией, «в особенности с молодежью».

Четветь бюджета будет выделена на «укрепление потенциала российских организаций гражданского общества», особенно на местном уровне. На это ЕС готов потратить €1,5 млн.

Остальные €4,4 млн ЕС потратит на «укрепление свободы» российских СМИ, а также «свободу собраний».

Согласно документу, организации, которые выиграют в конкурсе, также будут работать над различными образовательными инициативами и лекциями и предоставлять площадку для альтернативного диалога и дебатов.

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