ЕС потребовал немедленно освободить журналистов в Беларуси

В Брюсселе напомнили о приближающейся кампании по выборам президента Беларуси и призвали власти обеспечить свободу СМИ. На минувшей неделе в стране были приговорены к административному аресту пять журналистов.

Брюссель требует «незамедлительно освободить» пять журналистов, на минувшей неделе задержанных и приговоренных к административному аресту в Белоруссии по делу об участии в несанкционированных акциях. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, в понедельник, 18 мая, поступившем в DW.

Речь идет об Александре Буракове-старшем, сотрудничающем с DW, его племяннике — Александре Буракове-младшем, а также Михаиле Аршинском, Дмитрии Лупаче и Алесе Асипцове. Как напомнил Стано, все они, по сообщениям СМИ, освещали общественные акции в поддержку известного блогера Сергея Тихановского, ранее объявившего о намерении баллотироваться на выборах президента Беларуси.

«Свободные, разноплановые и независимые СМИ — это одна из основ демократического общества. В связи с тем, что Беларусь подходит к кампании по выборам президента, обеспечение свободы средств массовой информации имеет особое значение», — уверены во внешнеполитической службы ЕС.

В этой связи Евросоюз настаивает на немедленном освобождении репортеров и требует гарантировать им право выполнять свою работу «без страха» и угрозы вмешательства.

Источник: dw.com