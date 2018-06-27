Глава МИД Литвы призвал ЕС запретить российские телеканалы

Линас Линкявичюс призвал Евросоюз принять необходимые меры к тому, чтобы сделать российские телеканалы, которые он считает пропагандистскими, недоступными для европейского зрителя, — сообщает ТАСС. С таким обращением он выступил на встрече глав МИД стран ЕС 25 июня в Люксембурге:

Прежде всего мы должны устранить наши слабые места — перекрыть путь пропагандистским телеканалам России, которые транслируются из некоторых стран-членов ЕС с использованием брешей в правовой европейской базе.

Линкявичюс также призвал членов ЕС поддержать российскую оппозицию, потому что в России, по его словам, якобы постоянно нарушаются права человека:

Евросоюз должен договориться о применении так называемого «списка Магнитского» на общеевропейском уровне.

Литва составила собственный «Список Магнитского», куда вошли лица, из-за политических соображений не имеющие право пересекать границу Литвы.

Российские телеканалы в Литве доступны только пользователям кабельных сетей и владельцам тарелок спутникового ТВ. В кабельных сетях по требованию государственного регулятора периодически приостанавливаются трансляции то одного, то другого российского канала за якобы имевшие место в эфире высказывания участников дискуссионных программ, которые идут вразрез с требованиями законов страны о пропаганде и разжигании розни. Некоторым таким каналам, зарегистрированным в странах ЕС, удавалось ранее оспорить требования регулятора.