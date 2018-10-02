Евросоюз может снизить НДС на производство электронных книг, газет и журналов

Министерство финансов Евросоюза собирается расширить сферу применения сниженного налога на добавленную стоимость в «цифровой» индустрии.

Эти нововведения позволят применять уже существующий сниженный НДС на производство печатных книг, газет и журналов для их электронных эквивалентов.

С этой инициативой выступила Франция. Причиной такого решения стал тот факт, что закон о снижении НДС был принят еще до широкого распространения интернета и не учитывал электронные версии изданий.

Предложение французов будет в ближайшее время рассмотрено в Европарламенте. Но сама Франция, также Италия и некоторые другие страны уже используют эту норму на внутреннем рынке.

Иллюстрация: shuttersock.com