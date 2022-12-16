ЕС запретил оказание России услуг в сферах рекламы, опросов

ЕС в рамках девятого пакета санкций запретил оказывать российским компаниям услуги по рекламе, исследованиям рынка и опросу общественного мнения.

Также под новые санкции ЕС попали НТВ, «НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и Первый канал — Совет инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание этих СМИ. По мнению членов ЕС, они используются для дезинформации и пропаганды военных действий.

Гражданам ЕС запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых государством юридических лиц.