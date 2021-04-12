Василий Эсманов — о том, как сторителлинг примиряет человека с прошлым и готовит его к будущему

— Что такое сторителлинг, по-вашему?

— На мой личный взгляд, сторителлинг — это такая штука, которую делает с нами наш мозг, чтобы помочь нам выжить в этом странном и хаотичном мире. Это попытка нашего сознания из окружающей действительности хоть какие-то крупицы смысла вытащить и организовать. Иначе жить было бы совсем страшно.

Мы постоянно рассказываем истории: себе — про себя, про себя — окружающему миру, про окружающий мир — себе. И в этом широком смысле сторителлинг и сознание — чуть ли не равные понятия.

— Это похоже на очеловечивание окружающего мира. И попытка теми словами, которые мы знаем, обозначить все вокруг.

— Да, в каком-то из апокрифов Библии есть история с объяснением, чем ангелы отличаются от людей. Тем, что ангелы бессмертны, но не способны давать имена вещам. А люди смертны, но находят свое бессмертие в том, что они называют вещи своими именами.

И в этом была функция Адама и Евы по большому счету — давать имена сущностям этого мира. Если говорить романтически и философски, в этом и есть задача людей: понять, что вокруг, атрибутировать, категоризировать. А потом сделать на основе этого какое-то предсказание. И сторителлинг — это возможность упорядочивать категории внутри своего сознания, с одной стороны. С другой, попытаться увидеть будущее. «Без труда не выловишь и рыбку из пруда»: это одновременно возможность и опыт упорядочить, и предсказание сделать.

Я люблю псевдоцитату Бродского: «Главная задача литературы — это подготовить человека к разочарованию». Это, конечно, взгляд мизантропический, но тут верно ухвачена суть. Ведь задача любых историй — это примирить человека с прошлым, обозначить его место в настоящем и подготовить его к будущему.

— Как вы используете сторителлинг в своей практике? Истории брендов — это ведь про уверенность в будущем, обещание лучшей жизни?

— Я занимаюсь созданием специфических историй, от очень коротких до весьма подробных, о том, как соотносятся человек и определенная компания или бренд сейчас и какие между ними возможны отношения в будущем. Это тоже рассказ, поскольку если об этих отношениях нельзя рассказать понятными словами — то сложно объяснить себе и окружающим, зачем вообще это покупать.

При этом я занимаюсь в большей степени конструированием историй, а не рассказыванием их. Запрос на это становится все больше. Если у тебя существует что-то в единственном экземпляре и нет конкуренции — тебе особенно ничего рассказывать не нужно. История появляется вместе с выбором. История — это про «налево пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь — себя потеряешь, прямо пойдешь — жену найдешь». История может твой выбор или упростить, или поставить перед фактом, что выбора, по сути, и нет. Патриотические истории или истории стран дают не очень-то широкий выбор, мягко говоря.

Сторителлинг много говорит о самоидентификации: кто я такой? Веря в разные истории, мы себе эту идентичность сшиваем эдаким лоскутным полотном. Я россиянин, мужчина. А дальше: что я как персонаж должен делать? Что есть мой «персонаж»? Поэтому так сложно определить «российскую ментальность». Поскольку нужно создать такой персонаж, универсальность которого под большим вопросом.