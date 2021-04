Василий Эсманов — о том, как сторителлинг примиряет человека с прошлым и готовит его к будущему

Василий Эсманов придумал и запустил:

• сайт о молодежной и визуальной культуре Look At Me,

• городскую газету в интернете The Village,

• онлайн-журнал FurFur,

• проект о предпринимателях нового типа Hopes&Fears

• сайт для современных российских женщин Wonderzine.

Сейчас консультирует:

• «Яндекс»,

• Okko,

• ВкусВилл,

• TimePad,

• «Точка» и другие