ЕСПЧ не нашел доказательств причастности властей к убийству журналистки Натальи Эстемировой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение по делу убитой в 2009 году правозащитницы и журналистки Натальи Эстемировой.

ЕСПЧ не нашел нарушений по 2 статье (о праве на жизнь) российскими властями и не обнаружил доказательств их причастности к происшествию. Однако суд отметил неэффективное расследование. Похищение Натальи Эстемировой, по словам ЕСПЧ, «не было частью специальной операции, не было совершено в присутствии сотрудников полиции, а также в процессе не использовалась военная техника».

Но по решению ЕСПЧ российские власти обязали выплатить родственникам Натальи Эстемировой компенсацию в размере 20 тысяч евро.