ЕСПЧ обязал российские власти выплатить «Новой газете» и Вячеславу Измайлову более 8 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить «Новой газете» и журналисту Вячеславу Измайлову более 8 тысяч евро суммарно. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. Также ЕСПЧ удовлетворил жалобу правозащитного центра «Мемориал»*.

Иск «Новой газеты» касался двух расследований Измайлова 2008 года о похищениях людей из круга семьи Кадыровых. В ответ на эти материалы глава Чечни Рамзан Кадыров подал на редакцию в суд, обвинил издание и журналиста в клевете, потребовал удалить текст и выплатить ему компенсацию.

В октябре 2008 года Басманный суд Москвы отклонил иск, но через год Мосгорсуд возобновил процесс. Решение вынесли в пользу Кадырова, а «Новую» обязали выплатить 100 тысяч рублей компенсации.

Также в ЕСПЧ рассматривали дело о публикации «Мемориала»* о смерти чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой. Ответственность за ее гибель «Мемориал»* возложил лично на Кадырова. Глава Чечни посчитал такое утверждение ложным и подал в Тверской суд Москвы иск о клевете к правозащитному центру и его председателю. В России иск удовлетворили.

Ссылаясь на статью 10 Конвенции («Каждый имеет право на свободное выражение своего мнения»), «Новая» и «Мемориал» обратились в ЕСПЧ с жалобами на решения московских судов. ЕСПЧ признал жалобы приемлемыми и обязал Россию выплатить «Новой газете» в течение трёх месяцев 2,2 тысячи евро компенсации морального вреда. Измайлову власти обязаны выплатить 6 тысяч евро. По жалобе «Мемориала»* ЕСПЧ присудил штрафы 1,3 тысячи евро правозащитному центру, 5 тысяч евро — его председателю Орлову, а также 1,5 тысячи за судебные издержки.

*Внесен в реестр НКО-иноагентов