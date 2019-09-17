Нужно ли учиться на журфаке. Мнение молодых востребованных журналистов

Я написал в Фейсбуке главному редактору еженедельника «Футбол» Денису Вдовину, который сказал: «Ну приходи». Оказалось, что им постоянно пишут стажеры, и потом пропадают. В редакции подумали, что я очередной такой стажер. Меня попросили помочь написать автору текст про известного шведского футболиста Златана Ибрагимовича. Я согласился и на следующий день сам целиком выдал текст. Они немножко прибалдели, думали, что я только помогу автору. Половину этого текста использовали. После меня послали на футбольный матч «Спартак-Зенит» без зрителей, который проходил на стадионе «Локомотив» в Москве. Я написал оттуда репортаж, и один из авторов, Глеб Чернявский, с которым я сейчас работаю, сказал главному редактору: «Из этого парня может выйти толк». Им как раз требовался человек, который будет писать спецвыпуски. Мне предложили подготовить три спецвыпуска, и в итоге с января взяли в штат.

Нехватку журналистского образования абсолютно не ощущаю, потому что все образование журфака может уложиться в 15 минут. Когда уже взяли в штат, меня пригласил зам главного редактора Андрей Вдовин и просто на листочке А4 за 15 минут рассказал, что такое текст, из чего он состоит, какие есть жанры и как их писать. Я считаю, что, даже если ты не умеешь писать или пишешь плохо, но хотя бы складываешь слова в предложения, если для тебя это не жуткая мука, то этому можно научиться. Я прогрессировал с каждым местом работы, проработал два года в еженедельнике «Футбол», пришел на «Евроспорт», и, по сути, там научился писать заново. Из моих текстов ушли все вводные слова, все тупые конструкции. Проработал полтора года на «Евроспорте», пришел на Sports.ru, где уже совершенно другие требования. Если на «Евроспорте» короткие тексты на 5-9 тысяч знаков, то на Sports.ru — огромные лонгриды, совершенно другие требования к интервью, я привыкал три месяца, но этому всему можно научиться, для этого не нужен журфак.

Он, возможно, нужен только для того, чтобы книжки хорошие читать, которые на журфаке проходят. У меня сейчас нет на это времени, в основном поглощаю статьи в интернете, но в год все равно за счет статей на 10-30 тысяч знаков выходит, как будто я прочитал 100 книжек.

Что касается тележурналистики, мне кажется, ей тоже можно научиться. Все люди, которые заканчивали бакалавриат по журналистике или медиакоммуникациям в Высшей школе экономики, и сейчас работают в журналистике, говорят, что эти 4 года — потерянное время.

Я считаю, что нет смысла тратить четыре года на журналистику. Журналистика — это жуткая профессия, никому не советую сюда идти, потому что, во-первых, это ограничение свободы, цензура, во-вторых, очень маленькие деньги, и этим нужно реально болеть, ради этих денег не нужно тратить четыре года своей жизни. Лучше выучиться на что-то более весомое и крутое. Но ради журналистки учиться четыре года я бы точно не советовал.