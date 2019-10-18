Esquire выпустил номер-эксперимент, полностью сделанный практикантами

Журнал Esquire в дополнение к сентябрьскому номеру сделал номер-эксперимент. Над ним работали юные практиканты Esquire, которые создали свою собственную версию журнала — о своем поколении (Z). Об этом сообщается на сайте издания:

Esquire поколения Z — это номер-эксперимент, доступный в онлайне. Из 300 с лишним заявок о практике, поступивших в редакцию в течение лета, мы выбрали 11 — эти молодые люди и девушки сформовали редакцию и создали журнал так, как посчитали правильным. Их проблемы, их герои, их музыка и вещи — из первых рук.

Внутри журнала:

• правила жизни редакции,

• комиксы про 90-е,

• выставки, мимо которых нельзя пройти этой осенью,

• подборка цитат из любимых книг редакции,

• где действительно стоит выпить и почему эти места стали такими популярными и т.д.