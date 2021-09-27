Esquire выпустил номер, посвященный фейковым новостям

Октябрьский номер Esquire полностью посвящен фейковым новостям. Частью подготовки выпуска стала мистификация главного редактора журнала Сергея Минаева: в Сети появилась информация, что писатель Виктор Пелевин устроил автограф-сессию в Москве, а также снялся для обложки Esquire и дал интервью. На самом деле на фото — актер Юрий Борисов.

«Октябрьский номер Esquire сделан по заветам Виктора Олеговича и полностью посвящен искаженной реальности или, как теперь ее называют: фейк-ньюз. Отрывок из книги, написанной искусственным интеллектом, выдающим себя за известного писателя, фотофичеры, сделанные с помощью технологии дипфейк, придуманные новости, фальшивые расследования, постановочное интервью с автором «Американского психопата» Бретом Истоном Эллисом, который, как известно, не дает интервью, но мы предположили, что было бы, если бы он на самом деле великий американский писатель поговорил о новой этике с Сергеем Минаевым.

Но не все в номере — фейк. Самые главные герои — настоящие. Мы предложили читателю самому разобраться что является правдой, а что вымыслом (хотя, разницы между ними все меньше и меньше)», — пишет редакция Esquire.

Фото: Инстаграм / Esquire