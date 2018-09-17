В защиту очерка

Как отмечают исследователи, сторителлинг — это самый востребованный формат, к которому все чаще прибегают многие СМИ. И все же старый очерк, редкий гость на газетной полосе, по-прежнему и вовлекает, и учит сопереживанию, и вызывает подлинные чувства. Они появляются тогда, когда журналист не следует правилам, а идет от жизни. Зоя Ерошок, журналист «Новой газеты» и известный очеркист, как-то поделилась со мной: «Нужна параллельность опыта. В журналистике она очень важна. Если ты не переживал какие-то сильные чувства, то не сможешь понять того человека, к которому придешь на интервью. Журналист становится профессионалом через собственную жизнь, через «роман» с ней и личное переживание. Здесь сама жизнь вмешивается в текст».

Сегодня я часто вспоминаю эти слова, читаю своим студентам фрагменты из того интервью.

— Вы считаете, что именно атмосфера формирует представление студентов о профессии. Но технологию работы тоже нужно освоить в процессе учебы. Не так ли?

— Ремеслу нетрудно научиться, сложнее обстоит дело именно с нашими ценностными представлениями, а это процесс длительный и глубинный, который во многом формируется благодаря людям. Поэтому я считаю, что хороший человек — это профессия. Так случилось, что я сделала интервью с потрясающим человеком и гениальным актером Евгением Павловичем Леоновым незадолго до его смерти. И вот уже двадцать лет после того, как его не стало, я пишу и переписываю это интервью к различным датам. И постоянно надеюсь, что сделаю лучше. Но каждый раз понимаю, что опять не достигла необходимого уровня, чтобы показать, каким Евгений Павлович был в жизни. Я рассказываю об Анне Политковской, у которой был особый удельный вес слова, которое отбрасывало тень».

Традиционная журналистика сегодня многим кажется старомодной, неуклюжей и не способной стимулировать интерес, желание и действие. В то же время технологию сторителлинга рассматривают как новый инструмент, способный сделать рассказанную историю «коллективным переживанием».

Чтобы научиться пользоваться этим инструментом и понять трансмедиа, необходимо изучать мифокритику, нарратологию, сюжетосложение, теорию и практику кинодраматургии. И все же для меня в рассказывании истории всегда важен живой человек. Поэтому, наверное, золотым правилом для написания историй я считаю слова Зои Ерошок: