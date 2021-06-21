5 ошибок абитуриентов журфаков при написании эссе для творческого конкурса

Первая и самая главная ошибка участников творческого конкурса: они пишут свою работу по тому же шаблону, по которому их научили писать сочинение для ЕГЭ. То есть стандартизированно. Что в итоге видят члены жюри? Сотни работ, написанных словно под копирку! Они написаны правильно. Даже слишком правильно. Но тускло, шаблонно, несмело. Свою индивидуальность участники прячут за проверенными литературными и этическими клише, которые приводят в восторг их школьных учителей, но, увы, никак не впечатляют членов жюри творческого конкурса.

Из первой ошибки наших эссеистов естественным образом вытекает вторая: начало работы у каждого третьего поступающего выглядит как устный ответ по обществознанию. Автор стартует с разбора основных понятий, заложенных в теме. В итоге член жюри давится скучнейшим текстом, в котором нет ничего нового, яркого, свежего, оригинального, а только все те же затасканные рассуждения, несвежие мысли, услужливые штампы.

А между тем хорошее начало имеет магию притяжения. Оно позволяет проследовать за пишущим вглубь текста. Абстрактная тема оживает только тогда, когда пишущий основывает свои рассуждения на примере каких-то случаев из ближайшего окружения, собственного опыта, СМИ. Можно сколько угодно рассуждать об абстрактных вещах, но только конкретная история берет за душу. Иногда из ближайшего окружения. А иногда, и тут надо иметь смелость публициста, своя собственная история. Я, наверное, никогда не забуду текст, где тема волонтерства среди молодежи раскрывалась автором через личную трагедию. Молодой человек рассказывал, что его привело к этому движению. И оказалось, что смерть маленькой сестренки от онкологии. Ей не успели найти донора костного мозга… Или берущая за душу история на тему «молодежь и мода», когда у автора лучшая подруга, поддавшись влиянию моды на стройные тела, заболела анорексией и… ее не смогли спасти.

Третья ошибка — это попытка взять жюри на измор: не качеством, так объемом «умных рассуждений». Недаром крылатой стала фраза Антона Павловича Чехова: «Краткость — сестра таланта». Мы прекрасно понимаем, что молодому человеку хочется высказаться, но даже маститые эссеисты обычно укладывают все свои наблюдения за жизнью и рассуждения по их поводу в четыре-пять тысяч знаков. Проверяющие же иногда получают почти что реферат вместо эссе…

Четвертая ошибка — это неверно выбранный тон обращения к читателю. Когда вам 17–18 лет, не стоит примерять на себя мантию всезнающего небожителя. Тем более если заранее известно, для кого вы пишете эссе: для взрослых и не самых глупых людей — преподавателей государственного университета. Поэтому пафосные и панибратские обращения к тем, кто читает ваш текст, выглядят нелепо, странно, смешно. Я о фразах типа «Задумайся, о читающий это!» или «А ты, да-да, лично ты сдавал кровь нуждающимся?!». Когда я читаю фразы такого толка: «Встань прямо сейчас с дивана и сделай это!» — то совершенно логично в моем мозгу всплывает ответ: «Ты кто такой, чтобы учить меня жить?!» Ребята, запомните, тон вашего общения должен быть принципиально иным. Корректным. Уважительным. Без истерик. Индивидуальность творческой манеры заключается в том, что за приведенными вами примерами и фактами мы видим личность, думающего и рассуждающего человека.

Пятая наиболее частая ошибка — это душераздирающий вселенский пафос в финале. Когда совсем еще молодой человек делает в конце работы мрачный, припечатывающий, безапелляционный вывод. С обобщением всех грехов человечества и с апокалиптическим прогнозом. Или, что еще хуже, с морализаторством и прорицательством. Все же, как бы ни хотелось вещать из Поднебесья, все же стоит спуститься на грешную землю и обсуждать проблему так, как вы это делаете со своими близкими людьми на кухне за чашкой чая. Заинтересованно, без надрыва, без патетики.

Подытожим! Интересное, вовлекающее начало. Рассуждения, подкрепленные примерами из жизни или СМИ. Яркие, интересные герои истории и говорящие детали. Спокойный, ровный тон, без морализаторства, пафоса, переигрывания. Адекватный объем — три–-пять абзацев. И зрелость авторской позиции, когда тема раскрыта так, что ее интересно читать, обдумывать и пересказывать потом кому-то еще.