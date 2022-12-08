Эстония прекращает вещание телеканала «Дождь»*

В Эстонии операторы связи прекратили вещание телеканала «Дождь»*. Ранее власти Латвии аннулировали лицензию телеканала, в соответствии с которой канал транслировать контент в странах Евросоюза и США. Таким образом вещание телеканала остановлено уже в трех странах — Латвии, Литве и Эстонии.

Как уточняет газета Postimees, накануне, 7 декабря, о приостановке вещания «Дождя»* своим подписчикам сообщил телеоператор Elisa. «В соответствии с уведомлением Департамента защиты прав потребителей и технического надзора операторы связи завтра приостановят трансляцию телеканала "Дождь"*»,— приводит издание слова менеджера по связям со СМИ Elisa Таави Тедера.

7 декабря Литва вслед за Латвией объявила о прекращении вещания телеканала «Дождь»*.

Латвийский регулятор отозвал лицензию у «Дождя»* утром 6 декабря. Телеканал проработал в стране всего 4,5 месяца.

*Телеканал «Дождь» признан Минюстом РФ иностранным агентом