Долг и честь журналиста: опыт зарубежных СМИ

В документе указано, что BW специализируется на оценочной, интерпретирующей журналистике, поэтому не обязуется быть абсолютно объективным, в то же время интерпретации должны быть основаны на фактах, а субъектам публикаций — людям и организациям должна предоставляться возможность выразить на страницах журнала свои взгляды. В случае отказа тех или иных людей или организаций выступить с комментарием, об этом прямо заявляется в тексте публикации.

В кодексе BW подробно описаны правила работы с источниками информации. Выделено четыре типа информации:

• «Для печати» («on the record») — журналисты могут свободно использовать весь материал, предоставленный в интервью, идентифицируя источник (BW предпочитает именно такую информацию).

• «Без упоминания источника» («not for attribution») — журналисты могут свободно использовать информацию, но соглашаются не идентифицировать источник (этот метод получения информации считается менее надежным, чем первый, но все-таки приемлемым). При этом журналисты должны использовать несколько источников для того, чтобы перепроверить такую информацию.

• «Не для печати» («оff the record») — журналист соглашается не публиковать информацию из источника (использование этого метода крайне нежелательно, за исключением случаев, когда это единственный способ взять интервью у единственного в своем роде источника).

• «Стандартное цитирование» («routine attribution»): ссылка «он сказал» означает, что журналист получил цитату из источника лично — на пресс-конференции или по телефону; «он сказал в заявлении» или «в отчете» означает, что цитата заимствована из письменного заявления, пресс-релиза или документа, такого как экспертный отчет. «Он сообщил в интервью по электронной почте» означает то же самое. Если используется цитата из материалов других СМИ, это должно быть обозначено, например: «Президент Смит заявил Ассошиэйтед Пресс».

В целом нужно отметить, что качественная пресса стремится использовать надежные, проверенные источники информации и честные методы ее получения. Таким образом, проведение журналистских расследований в деловой прессе весьма затруднено, т.к. запрещено или максимально ограничено использование анонимных источников информации, платных информаторов, метода «маски», применение прослушивающих устройств и скрытых приспособлений для фиксации информации (кодексы NYT, WP).

Например, газета WP допускает использование информации с сохранением конфиденциальности источника, но скорее в качестве исключений:

«Журналист должен найти вескую причину не указывать источник информации и указать эту причину в публикации. Однако почти всегда можно хотя бы приблизительно указать на источник информации — учреждение, должность — и включить это в материал».

Журналист не должен выдавать себя за других лиц, в особенности за представителей других профессий — полицейских, врачей, адвокатов и т.д. В то же время журналист не обязан объявлять о своей профессиональной принадлежности, ища информацию, обычно доступную общественности. Например, театральные или ресторанные критики и другие журналисты, пишущие о товарах и услугах, могут оценить объекты изучения с точки зрения обычных посетителей, пользователей, не сообщая о своей профессиональной принадлежности (кодексы NYT, WP).

В деонтологических документах отмечается единогласие в нетерпимости к плагиату: требуется обязательное наличие ссылок на материалы, перепечатанные их других СМИ (кодексы WP, NYT).

Крайне нежелательно работать на другие организации, кроме данной редакции, особенно не приветствуются связи с правительством. В любом случае руководство издания должно быть поставлено в известность о сотрудничестве журналиста с другими организациями (кодексы WP, NYT).

Следует проводить четкие границы между личным и деловым общением. Деловые и профессиональные связи между родственниками и другими членами семьи сотрудника должны быть известны руководителям отделов. Если источниками информации являются друзья и соседи журналиста, лучше, чтобы с ними имел дело кто-то из его коллег (кодексы WP, NYT).

В редакционных кодексах американских изданий BW, WP, NYT постоянно делается акцент на недопустимости так называемого «конфликта интересов», с развернутыми пояснениями, в чем данный конфликт может выражаться и как его избежать.