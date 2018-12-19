Долг и честь журналиста: опыт зарубежных СМИ

Как российские и зарубежные журналисты понимают для себя свой профессиональный долг
Сразу скажем, что речь пойдет о журналистах деловых СМИ, которые по определению дорожат своей репутацией, так как для них авторитет издания, в конечном счете, определяет его экономический успех. Поэтому деловая пресса стремится соответствовать высоким профессионально-этическим стандартам. Однако на практике она, к сожалению, не свободна от различных нарушений. В их числе: некорректная работа с источниками информации (отсутствие или неправильное оформление ссылок, несоблюдение правила «двух источников», подмена фактов мнениями и другое), заказные материалы, неуместный инфотеймент в заголовках и фотоиллюстрациях.
В России, в отличие от стран Северной Америки и Европы, институты саморегулирования журналистики, в частности деловой, до сих пор остаются недостаточно развитыми. В ведущих зарубежных странах в качестве одного из инструментов саморегулирования достаточно давно и эффективно используются этические кодексы, налажен механизм внутриредакционного контроля за соблюдением профессионально-этических норм.
В этой связи полезно обратиться к изучению зарубежных деонтологических документов, что, несомненно, должно помочь в решении проблем отечественной деловой прессы.
На Западе
На интернет-сайтах качественных изданий стран Запада, как правило, имеется специальный раздел, посвященный этической «политике» издания, где в свободном доступе размещен этический кодекс. Так поступают газета «Financial Times» (Великобритания), журнал «Business Week», качественные общественно-политические газеты с деловым блоком «New York Times» и «Washington Post» (США).
В некоторых странах разработаны «отраслевые» кодексы, предназначенные для журналистов, занимающихся экономической проблематикой, к примеру, испанский Кодекс поведения Ассоциации экономических обозревателей.
Во вступительной части редакционных кодексов перечисленных изданий базовым принципом признается следование высочайшим стандартам этичной и профессиональной журналистики. Ответственность за соблюдение кодексов возлагается прежде всего на редакторов и издателей, однако этические нормы, прописанные в деонтологическом документе, должны соблюдаться всеми штатными и внештатными сотрудниками, которые так или иначе причастны к выпуску печатного издания, а также его онлайн-версии (кодексы FT, BW, NYT). Причем в некоторых кодексах (BW и NYT) отмечается, что поведение сотрудников в нерабочее время также должно быть безупречным, чтобы не бросить тень на репутацию издания. В подробном кодексе NYT, состоящем из 139-и развернутых пунктов, имеется соответствующий раздел «On Our Own Time» («Личное время»).
Деловая газета FT руководствуется «Редакционным кодексом профессиональной деятельности» («Editors' Code of Practice»), разработанным Комиссией по жалобам на прессу, которая, как известно, пользуется в Великобритании непререкаемым авторитетом.
В этом кодексе 16 разделов: «Точность», «Право на ответ», «Частная жизнь (privacy)», «Оскорбление, притеснение (harassment)», «Вмешательство в чужое горе», «Дети», «Дети, ставшие жертвами или свидетелями сексуальных преступлений», «Больницы», «Освещение криминальных происшествий», «Скрытые устройства и приспособления», «Жертвы сексуального насилия», «Дискриминация», «Финансовая журналистика», «Конфиденциальные источники информации», «Показания свидетелей в уголовных процессах», «Возмездие за преступления».
Принимая решение о целесообразности обнародования той или информации, редакторы должны исходить из принципа «общественного интереса» (public interest), который включает, например, выявление и разоблачение преступлений или серьезных нарушений; защиту общественного здоровья и безопасности; защиту общественности от введения в заблуждение действием или заявлением человека или организации.
Для деловой журналистики как качественной прессы особенно важно соблюдение следующих принципов в работе с информацией: точность (если ошибка все-таки была допущена, ее следует в кратчайшие сроки исправить с принесением извинений), сохранение конфиденциальности источников информации, четкое разделение комментария, предположения и факта.
Так как, помимо экономики, бизнеса, политики, деловые издания могут затрагивать социальную и культурную сферы, несомненный интерес представляют также пункты, содержащие рекомендации по поводу границ вмешательства в частную жизнь, освещения криминальных происшествий, интервьюирования детей и другие.
Кроме норм, универсальных для изданий разных типов, в «Редакционном кодексе профессиональной деятельности» имеется раздел, посвященный финансовой журналистике:
• Даже если закон не запрещает этого, журналист не должен использовать для собственного обогащения финансовую информацию, которой он располагает, до ее публикации и передавать такую информацию третьим лицам.
• Журналисты не должны писать о ценных бумагах, относительно которых они сами или их близкие родственники имеют существенный финансовый интерес, не уведомив об этом интересе редактора или финансового редактора.
• Журналисты не должны покупать и продавать, непосредственно или через агентов, ценные бумаги, о которых они недавно написали или о которых намереваются написать в ближайшее время
Редакционный кодекс журнала BW основан на кодексах ASME — Американского общества журнальных редакторов, которое разработало руководства для периодической печати и цифровых СМИ. В кодексе журнала BW четыре раздела: «Точность», «Честность», «Справедливость» и «Авторские права».
В документе указано, что BW специализируется на оценочной, интерпретирующей журналистике, поэтому не обязуется быть абсолютно объективным, в то же время интерпретации должны быть основаны на фактах, а субъектам публикаций — людям и организациям должна предоставляться возможность выразить на страницах журнала свои взгляды. В случае отказа тех или иных людей или организаций выступить с комментарием, об этом прямо заявляется в тексте публикации.
В кодексе BW подробно описаны правила работы с источниками информации. Выделено четыре типа информации:
• «Для печати» («on the record») — журналисты могут свободно использовать весь материал, предоставленный в интервью, идентифицируя источник (BW предпочитает именно такую информацию).
• «Без упоминания источника» («not for attribution») — журналисты могут свободно использовать информацию, но соглашаются не идентифицировать источник (этот метод получения информации считается менее надежным, чем первый, но все-таки приемлемым). При этом журналисты должны использовать несколько источников для того, чтобы перепроверить такую информацию.
• «Не для печати» («оff the record») — журналист соглашается не публиковать информацию из источника (использование этого метода крайне нежелательно, за исключением случаев, когда это единственный способ взять интервью у единственного в своем роде источника).
• «Стандартное цитирование» («routine attribution»): ссылка «он сказал» означает, что журналист получил цитату из источника лично — на пресс-конференции или по телефону; «он сказал в заявлении» или «в отчете» означает, что цитата заимствована из письменного заявления, пресс-релиза или документа, такого как экспертный отчет. «Он сообщил в интервью по электронной почте» означает то же самое. Если используется цитата из материалов других СМИ, это должно быть обозначено, например: «Президент Смит заявил Ассошиэйтед Пресс».
В целом нужно отметить, что качественная пресса стремится использовать надежные, проверенные источники информации и честные методы ее получения. Таким образом, проведение журналистских расследований в деловой прессе весьма затруднено, т.к. запрещено или максимально ограничено использование анонимных источников информации, платных информаторов, метода «маски», применение прослушивающих устройств и скрытых приспособлений для фиксации информации (кодексы NYT, WP).
Например, газета WP допускает использование информации с сохранением конфиденциальности источника, но скорее в качестве исключений:
«Журналист должен найти вескую причину не указывать источник информации и указать эту причину в публикации. Однако почти всегда можно хотя бы приблизительно указать на источник информации — учреждение, должность — и включить это в материал».
Журналист не должен выдавать себя за других лиц, в особенности за представителей других профессий — полицейских, врачей, адвокатов и т.д. В то же время журналист не обязан объявлять о своей профессиональной принадлежности, ища информацию, обычно доступную общественности. Например, театральные или ресторанные критики и другие журналисты, пишущие о товарах и услугах, могут оценить объекты изучения с точки зрения обычных посетителей, пользователей, не сообщая о своей профессиональной принадлежности (кодексы NYT, WP).
В деонтологических документах отмечается единогласие в нетерпимости к плагиату: требуется обязательное наличие ссылок на материалы, перепечатанные их других СМИ (кодексы WP, NYT).
Крайне нежелательно работать на другие организации, кроме данной редакции, особенно не приветствуются связи с правительством. В любом случае руководство издания должно быть поставлено в известность о сотрудничестве журналиста с другими организациями (кодексы WP, NYT).
Следует проводить четкие границы между личным и деловым общением. Деловые и профессиональные связи между родственниками и другими членами семьи сотрудника должны быть известны руководителям отделов. Если источниками информации являются друзья и соседи журналиста, лучше, чтобы с ними имел дело кто-то из его коллег (кодексы WP, NYT).
В редакционных кодексах американских изданий BW, WP, NYT постоянно делается акцент на недопустимости так называемого «конфликта интересов», с развернутыми пояснениями, в чем данный конфликт может выражаться и как его избежать.
Одним из источников «конфликта интересов» является вопрос размещения рекламы, взаимодействия с рекламодателями и спонсорами и совмещения журналистской, рекламной и PR-деятельности.
В кодексе BW декларируется четкое разделение редакционных и рекламных материалов, которое подчеркивается особым оформлением тех и других. В онлайн-версии издания не размещаются гиперссылки (за исключением некоммерческих целей), ведущие на сайты рекламодателей.
Особенно подробно этические аспекты взаимоотношений рекламы и журналистики представлены в кодексе NYT. Отмечено в частности, что рекламные материалы не должны «мимикрировать» под журналистские, а журналистам не следует заниматься рекламной или PR-деятельностью. Нельзя (без санкции редакторов) обмениваться информацией с рекламным отделом или рекламодателями о выборе времени или содержании рекламы, выборе времени или содержании новостей, назначении штатных или внештатных корреспондентов. Журналисты не дают в своих материалах положительных рекомендаций для книг, фильмов, телевизионных программ или любых других программ, продуктов или предприятий; не участвуют в продвижении литературных и других творческих мероприятий. Журналисты не могут сообщать в своих публикациях о продуктах и услугах, предлагаемых членом семьи или близким другом. Таким образом, кодекс исключает публикацию «скрытой рекламы» на страницах издания.
Политическая активность также может препятствовать реализации принципов журналистской беспристрастности и справедливости. Поэтому качественные издания спешат заявить о своей политической независимости. Например, в кодексе BW сказано: «Мы не поддерживаем политических кандидатов и политические партии, мы не кейнсианцы, не сторонники монетаризма или теории «экономики предложения». По всем вопросам политики, экономики, и социальной политики, мы пытаемся составить собственное суждение, основанное на полноте освещения и обоснованном анализе»).
WP рекомендует журналистам избегать активного участия в политических акциях, общественных движениях, демонстрациях, политической и другой деятельности, которая может скомпрометировать репутацию данной газеты как объективного и справедливого издания. Родственники сотрудников не обязаны соблюдать данные правила, однако их служебное положение и участие в общественной жизни также могут скомпрометировать издание.
Кодекс NYT призывает соблюдать строгий нейтралитет в сообщениях о политике и правительстве, кроме того запрещает на работе носить нагрудные значки с портретом кандидата или демонстрировать любую другую форму политической поддержки. При этом, как любой гражданин, журналист имеет право голосовать и регистрироваться на партийных предварительных выборах.
Для деловой журналистики финансовые отношения сотрудников редакции являются наиболее проблемным полем. Финансовая независимость является важнейшим условием объективного освещения экономических тем.
Например, NYT требует строгой отчетности от редакторов и журналистов по поводу их финансовых сделок и капиталовложений. Сотрудники не должны злоупотреблять доступной им информацией ради собственной финансовой выгоды. Журналисту запрещается иметь долю или являться членом правления компании, о которой он регулярно пишет; владеть акциями компании, которая является монополистом в своем секторе; продавать и покупать ценные бумаги до того, как информация об изменениях рынка будет опубликована, и т.д.
Журналистам не следует заниматься финансовым консультированием (кроме как в статьях, которые они пишут), управлять деньгами других лиц (кроме членов своей семьи или лиц, находящихся под опекой) или предлагать помощь в управлении инвестиционной компанией любого вида, с оплатой или без нее (кодекс NYT).
Кроме того, журналисты не должны принимать бесплатно еду и напитки, оплату транспортных услуг и найма жилых помещений (за некоторыми исключениями, которые могут накладывать культурные традиции страны пребывания или иные обстоятельства — например, обед, предложенный журналисту в месте жительства чиновника), а также ничего, что может расцениваться как плата за благоприятную для третьих лиц подачу информации (подарки, билеты, скидки, компенсации и другие выгоды). Наличие подобных правил показывает, насколько щепетильно воспринимают зарубежные журналисты вопросы независимости.
В испанском Кодексе поведения Ассоциации экономических обозревателей (Asociación de Periodistas de Información Económica) довольно лаконично сформулированы основные правила, касающиеся освещения экономической сферы, которые в общих чертах соответствуют американским и британским: журналистам отводится роль «безучастных наблюдателей», они не должны быть «представителями, защитниками имиджа или выразителями интересов компании, учреждения или другой группы экономического характера, либо кого-либо из их руководителей»; не должны использовать конфиденциальную или закрытую до определенного срока информацию, которая может стать им известной в ходе осуществления профессиональной деятельности. Прописано, как и в американских кодексах, требование отказываться от любой платы и подарков, которые могут «помешать или воспрепятствовать свободному выполнению ими своих профессиональных обязанностей».
В России
В России редакционные кодексы деловой прессы еще не получили широкого распространения, хотя уже есть примеры их внедрения. Например, «Догма» газеты «Ведомости» или кодекс газеты «Деловой Петербург». Характерно, что в обоих случаях речь идет об изданиях, созданных при участии иностранного капитала, и, соответственно, наблюдается перенос на российскую почву западных стандартов качественной прессы — британской FT и американской Wall Street Journal («Ведомости») и шведского концерна Bonnier Business Press («Деловой Петербург»).
Кодекс деловой газеты «Ведомости» является своеобразной квинтэссенцией зарубежных кодексов деловой журналистики. Документ состоит из 9 частей, названия которых говорят за себя: «Честность и конфиденциальность», «Независимость», «Объективность и обоснованность», «Работа с источниками», «Работа с фактами», «Структура статьи», «Общий стиль», «Оформление статей», «Переводные статьи». В этих разделах прописаны основные правила общения с ньюсмейкерами и обработки получаемой информации, принципы соблюдения независимости СМИ, залогом которой является финансовая независимость журналиста и редакции. Большое внимание уделено структурно-языковым аспектам подготовки журналистских материалов, таким образом, этические нормы оказываются тесно связанными с творческими аспектами профессионального труда журналиста.
Опыт зарубежных и российских деловых СМИ обосновывает практическую ценность специализированных кодексов. Существующего универсального Кодекса профессиональной этики российского журналиста (1994 г.) недостаточно, так как. он содержит лишь общие положения и не учитывает специфику деловой журналистики. Российские издания, к сожалению, не выкладывают на своих интернет-сайтах деонтологические документы, даже если они имеются (например, кодекс «Ведомостей» был найден не на портале http://www.vedomosti.ru, а на стороннем ресурсе). Региональные издания тем более не спешат обзавестись подобными документами. Все это свидетельствует о недостаточно развитой культуре публичной отчетности, корпоративной социальной ответственности в нашей стране.
Опыт зарубежной прессы, естественно, с учетом российских реалий и менталитета, будет весьма полезен для широкого внедрения редакционных кодексов в практику отечественных деловых СМИ.