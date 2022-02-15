Нужно ли законом ограничивать упоминание национальности в СМИ

Так что все предельно ясно. Но это этическое правило, а не юридическое. И я лично считаю, что сейчас, когда мы сталкиваемся с новостями, которые могут подпитывать язык вражды или основываются на дезинформации, очень важно, чтобы журналисты использовали правильные слова для описания ситуаций, которые они освещают.

И это правда, что слова, которые могут вызвать преувеличенное чувство угрозы, могут разжечь ксенофобию, например. Мы должны помнить об этом.

Если говорить более конкретно, то я бы сказал следующее: мы как журналисты не должны указывать национальность или религию человека, если это не связано с темой, которую мы освещаем как журналисты.

Приведу наглядный пример: если кто-то украл яблоко, потому что голоден, мы, конечно, не обязаны указывать его национальность.

Но если, например, мы описываем религиозный конфликт и мусульманин-шиит нападает на мусульманина-суннита по религиозным причинам, в этом случае, конечно, журналист должен обязательно сообщить о религии обоих.

Так что выбор, нужно ли или нет упоминать национальность или религию, всегда должен быть этическим выбором, основанным на правильном понимании информации. Помогает ли она? Или нет? Чтобы понять информацию, помогает ли упоминание национальности или нет?

Другими словами, журналист должен руководствоваться общественным интересом общества в понимании новости.

Это наша ограничительная линия. Мы не должны руководствоваться политическими решениями или соображениями.

В заключение я хотел бы напомнить, что в Европе идут дебаты по поводу использования слов «беженец» или «мигрант» в контексте кризиса мигрантов.

Со стороны Европейской федерации журналистов мы считаем, что неправильно использовать термин «мигрант», а не «беженец», для обозначения гражданских лиц, которые ищут убежище, спасаясь от войны. Беженцы — это люди, спасающиеся от вооруженных конфликтов или преследований. Мигранты — это люди, которые решили переехать из одной страны в другую не из-за прямых угроз или преследований, а в основном для улучшения качества своей жизни.

Поэтому эти слова не являются синонимами. Но опять же журналист, когда он решается применить то или иное слово, должен руководствоваться этическими правилами. Между этими двумя словами есть разница, и она, конечно, имеет значение. Но — еще раз — мы ни в коем случае не должны допускать, чтобы политики решали, какие слова мы, журналисты, должны использовать.

Саяна Монгуш, тувинская журналистка:

— В сентябре 2014 года на сайте интернет-издания «Сибновости» я обнаружила публикацию Яны Богатыревой «Тувинец по пьяни убил супругу» и обратилась в прокуратуру Тувы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности главного редактора издания и корреспондента Яны Богатыревой по ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В оригинале новости на сайте прокуратуры Тувы такого заголовка, подчеркивающего национальную принадлежность человека в качестве отягчающего фактора, нет. Новость там озаглавлена: «В Республике Тыва возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины».

Я и сейчас уверена, что «Сибновости» тогда целенаправленно создавали негативный образ Тувы, искусственно вычленяя одно сообщение из всего массива новостей о Туве (условно хороших, нейтральных и негативных), произвольно меняя заголовок и акценты, без гиперссылок на первоисточник (что позволило бы прочитать оригинал и сверить). Ключевым словом в публикации оказывался не сам факт преступления, а определение «тувинец» в крайне негативном контексте. Избирательный подход я вижу вот в чем: криминальные происшествия ежедневно происходят в мире, но на национальности преступника как на решающем факторе никогда ни одно издание не фиксируется, если только речь не о конфликте, связанном так или иначе с этнической принадлежностью вовлеченных в него лиц.

Мне нечего возразить против предложений парламента Чечни, хотя это очевидный «имиджевый или популистский трюк Кадырова», как об этом много говорят и пишут. Но я также вижу давно созревший гнойник и не понимаю, как люди, называющие себя журналистами или правозащитниками, не видят трагический разрыв между благостной картиной мира, которая существует в Госдуме, тем, как она видится в головах профессионально оппонирующей ей «системной оппозиции», и тем, каковы реалии, особенно когда вы живете в национальных территориях, особенно после чеченской войны, информационной чумы или холеры обвинений в том, что вы, именно вы со всем вашим населением, — социальный балласт на теле Российской Федерации и ее бюджета. К слову скажем, формируемого во многом за счет углеводородов, как раз добываемых на ее окраинах, там и живет этот самый «балласт». Этот «балласт» не понимает, в чем виноваты градоначальники, обзываемые в Москве «оленеводами», или «кавказцы», объединенные в массу неразличимого племени. Впрочем, в качестве кликабельных заголовков с подложкой из криминальной хроники это хорошо кормит издания и их сотрудников.