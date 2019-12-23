Европейский суд и политические фейки

За последние 60 лет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге принял около 800 постановлений по поводу возможного нарушения статьи 10 «Свобода выражения мнения» Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Большинство из них связано с распространением недостоверной или ложной информации.

В законодательстве государств-членов Совета Европы обычно говорится, что порочащие сведения должны быть фактически ложными, чтобы суд признал их необоснованно затрагивающими репутацию. Более того, достоверность оценочных суждений доказыванию не подлежит, а стало быть, их распространение в таких делах не наказуемо.

В своих решениях по жалобам на нарушение статьи 10 суд в Страсбурге оценивает, действительно ли вмешательство национальных инстанций было предусмотрено законом и было необходимо в демократическом обществе. Прецедентное право ЕСПЧ обычно учитывает роль прессы, факторы общественного интереса в распространении информации и возможный статус опороченного лица как общественного или государственного деятеля, пределы приемлемой критики которого должны быть шире, чем у остальных граждан.

Кроме того, ЕСПЧ полагает, что журналистская свобода слова также включает обращение к определенной степени преувеличения или даже провокации. Свобода применима не только к информации или мнениям, которые добросклонно воспринимаются или рассматриваются как безобидные или не заслуживающие внимания, но также и к тем, которые оскорбляют, шокируют или беспокоят. Таковы требования плюрализма, терпимости и широты взглядов, лежащих в основе демократического общества.

ЕСПЧ неоднократно отмечал, что гарантии, предоставляемые статьей 10 журналистам, зависят от того, действуют ли они добросовестно, желая предоставить своей аудитории точную и надежную информацию в соответствии с профессиональной этикой, которая включает в себя обязательство проверять фактические утверждения. Несмотря на общее преобладание в практике Страсбургского суда дел в отношении защиты репутации и частной жизни, мы обнаружили несколько решений, касающихся оценки им ложных заявлений в политической речи, которые вовсе не связаны с диффамацией или «прайвеси».

В решении по делу Бальшите-Лидейкине против Литвы, вынесенном в 2008 году, ЕСПЧ рассмотрел жалобу редактора и издателя «Литовского календаря-2000». В ней заявительница утверждала, что ее право на свободу выражения мнения было нарушено органами государственной власти, которые изъяли напечатанный ею календарь, а впоследствии запретили дальнейшее распространение и уничтожили его. «Арест» в книжных магазинах нераспроданного тиража календаря произошел после того, как органы власти потребовали провести расследование возможного нарушения национального законодательства в связи с его распространением. Одной из причин беспокойства было то, что на задней обложке календаря содержалась карта Литовской Республики с «неверным» изображением соседних территорий Польши, России и Беларуси как «этнических литовских земель, находящихся под временной оккупацией». Кроме того, МИД Литвы получил дипломатические ноты от посольства России и посольства Беларуси.

Любопытно, что в ходе разбирательства национальные суды не нашли в текстах календаря ни призывов к насилию, ни проявлений ненависти к национальным группам, ни утверждений превосходства литовцев над другими гражданами, в то время как найденные в них отрицательные высказывания о еврейском населении не были признаны антисемитскими. Суды, однако, подчеркнули, что публикация календаря вызвала негативную реакцию со стороны части общества, а также некоторых иностранных посольств. Кроме того, апелляционная инстанция засвидетельствовала, что сказанное в календаре основано на идеологии крайнего национализма, которая отвергает идею интеграции гражданского общества и поддерживает ксенофобию и территориальные претензии к соседним странам.