Ева Куюмджян стала шеф-редактором сайта Vogue. Она приступит к обязанностям 1 октября. Ранее Ева занимала должность шеф-редактора сайта Glamour, а до этого была шеф-редактором Allure.ru.

«Еве удалось вырасти не только как талантливому редактору, но и как руководителю, благодаря своей энергичности и амбициозности. Я поздравляю Еву с новой позицией и желаю ей неисчерпаемой творческой энергии для воплощения идей и задач на сайте Vogue», — прокомментировала назначение Маша Федорова, главный редактор Vogue Russia.

О том, кто заменит Еву на должности шеф-редактора сайта Glamour, сообщат позже.