Объединенный журфак. Видеолекция «Событийный информационный повод»

Лектор: Людмила Васильева
О ЛЕКТОРЕ
Людмила Васильева, преподаватель департамента коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, доктор филологических наук, профессор. В активе 18 книг, около 1000 страниц научных статей. В практической журналистике отдает предпочтение репортажу.
ТЕМА ЛЕКЦИИ
В ходе лекции разберем методы и разнообразие видов наблюдения в журналистике (открытое и скрытое; включенное и не включенное; прямое и косвенное наблюдение и др.); объективные и субъективные предпосылки творческой индивидуальности, метод эксперимента и его нормативно-этические регуляторы, важность событийного/информационного повода, роль деталей в тексте, балансирование темы со стилем газеты.
Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».
Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».
Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.
Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.