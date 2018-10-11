Фестивали и конференции — смежный бизнес

Издательский дом Vice Media купил бруклинскую компанию, занимающуюся организацией мероприятий. Сделка еще раз показала, что такой смежный для СМИ вид бизнеса, как event-management, то есть коммерческая организация мероприятий, весьма перспективен с точки зрения диверсификации доходов.

В самом деле, СМИ могут продавать мероприятия куда лучше, чем сами организаторы мероприятий. Ведь у прессы есть площадка для рекламирования мероприятий, а также трибуна для последующего «выхлопа», то есть для вторичного использования контента. В общем, здесь есть широкий простор для взаимного усиления маркетингового и коммерческого эффекта.