Фестивали и конференции — смежный бизнес

Event-management приносит доход СМИ
Издательский дом Vice Media купил бруклинскую компанию, занимающуюся организацией мероприятий. Сделка еще раз показала, что такой смежный для СМИ вид бизнеса, как event-management, то есть коммерческая организация мероприятий, весьма перспективен с точки зрения диверсификации доходов.
В самом деле, СМИ могут продавать мероприятия куда лучше, чем сами организаторы мероприятий. Ведь у прессы есть площадка для рекламирования мероприятий, а также трибуна для последующего «выхлопа», то есть для вторичного использования контента. В общем, здесь есть широкий простор для взаимного усиления маркетингового и коммерческого эффекта.
Например, The Texas Tribune славится именно успехами в организации коммерческих мероприятий для корпораций, органов власти. Доход приносят спонсорские пакеты, продажа билетов, организация конференций «под ключ». Газета также организует мероприятия совместно с университетами, обеспечивая себе академическую репутацию, а корпорациям-спонсорам — студенческую аудиторию. Мероприятия дают The Texas Tribune 25 % дохода.
Приобретенная Vice Media компания проводила до 300 мероприятий в год. Цифра свидетельствует о масштабе проекта. Это не разовые читательские или рекламодательские конференции, организуемые собственным отделом маркетинга два раза в год, а полновесное отдельное направление бизнеса, которое приносит свой доход и обеспечивает изданию синергию в общении с рекламодателями и читателями.