Образовательная программа ноября

Учимся вместе с ЖУРНАЛИСТОМ
Приглашаем принять участие в вебинарах и семинарах ЖУРНАЛИСТА, который пройдут в ноябре. Эксперты расскажут, как создавать мультимедийный контент и делать работу вашей редакции максимально эффективной, какие требования предъявляются к размещению медицинской рекламы, что такое визуальная журналистика и как в ней работать, объяснят, как проводить фактчекинг и поделятся инструментами поиска и верификации источников.
8 ноября: вебинар «Правила размещения медицинской рекламы в СМИ».
Спикер: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ.
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13 ноября: семинар «Эффективное управление редакцией газеты в условиях мультимедийности контента».
Спикер: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond.
Регистрация:
• Форма для членов Клуба Журналиста
• Форма для всех
16 ноября: семинар-практикум «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ».
Спикер: Светлана Василевич, дизайнер инфографики.
Регистрация:
• Форма для членов Клуба Журналиста
• Форма для всех
19, 20 и 21 ноября: семинары-практикумы «Основы фактчекинга и медиаграмотность: как научить аудиторию ориентироваться в «токсичной» информационной среде».
Спикер: Максим Корнев, эксперт MediaToolBox.ru, доцент кафедры ТРИТ факультета журналистики, Институт массмедиа РГГУ.
Регистрация:
• Форма для членов Клуба Журналиста
• Форма для всех
30 ноября: вебинар «Эффективность регионального издания».
Спикер: Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор журнала «Журналист».
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