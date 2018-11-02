Мероприятия

Образовательная программа ноября

Теги: 
семинар
вебинар

Учимся вместе с ЖУРНАЛИСТОМ

Приглашаем принять участие в вебинарах и семинарах ЖУРНАЛИСТА, который пройдут в ноябре. Эксперты расскажут, как создавать мультимедийный контент и делать работу вашей редакции максимально эффективной, какие требования предъявляются к размещению медицинской рекламы, что такое визуальная журналистика и как в ней работать, объяснят, как проводить фактчекинг и поделятся инструментами поиска и верификации источников.

 

8 ноября: вебинар «Правила размещения медицинской рекламы в СМИ»

Спикер: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ. 

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13 ноября: семинар «Эффективное управление редакцией газеты в условиях мультимедийности контента».

Спикер: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond.

Регистрация:

•   Форма для членов Клуба Журналиста

•   Форма для всех

 

16 ноября: семинар-практикум «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ». 

Спикер: Светлана Василевич, дизайнер инфографики.

Регистрация:

•   Форма для членов Клуба Журналиста

•   Форма для всех

 

19, 20 и 21 ноября: семинары-практикумы «Основы фактчекинга и медиаграмотность: как научить аудиторию ориентироваться в «токсичной» информационной среде».

Спикер: Максим Корнев, эксперт MediaToolBox.ru, доцент кафедры ТРИТ факультета журналистики, Институт массмедиа РГГУ.

Регистрация:

•   Форма для членов Клуба Журналиста

•   Форма для всех

 

30 ноября: вебинар «Эффективность регионального издания».

Спикер: Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор журнала «Журналист».

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Иллюстрация: shutterstock.com
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02 ноября 2018

Ноя 2, 2018

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Мероприятия

Образовательная программа ноября
Учимся вместе с ЖУРНАЛИСТОМ

Мероприятия

Семинары-практикумы ЖУРНАЛИСТА «Основы фактчекинга и медиаграмотность»
19-21 ноября в Москве. Спикер: Максим Корнев