Образовательная программа ноября

Приглашаем принять участие в вебинарах и семинарах ЖУРНАЛИСТА, который пройдут в ноябре. Эксперты расскажут, как создавать мультимедийный контент и делать работу вашей редакции максимально эффективной, какие требования предъявляются к размещению медицинской рекламы, что такое визуальная журналистика и как в ней работать, объяснят, как проводить фактчекинг и поделятся инструментами поиска и верификации источников.

8 ноября: вебинар «Правила размещения медицинской рекламы в СМИ».

Спикер: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ.

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13 ноября: семинар «Эффективное управление редакцией газеты в условиях мультимедийности контента».

Спикер: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond.

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• Форма для членов Клуба Журналиста

• Форма для всех

16 ноября: семинар-практикум «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ».

Спикер: Светлана Василевич, дизайнер инфографики.

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• Форма для членов Клуба Журналиста

• Форма для всех

19, 20 и 21 ноября: семинары-практикумы «Основы фактчекинга и медиаграмотность: как научить аудиторию ориентироваться в «токсичной» информационной среде».

Спикер: Максим Корнев, эксперт MediaToolBox.ru, доцент кафедры ТРИТ факультета журналистики, Институт массмедиа РГГУ.

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• Форма для членов Клуба Журналиста

• Форма для всех

30 ноября: вебинар «Эффективность регионального издания».

Спикер: Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор журнала «Журналист».

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