Что делают издания в «мертвый сезон»

Марина Смирнова, главный редактор газеты «Огни Кубани»

Такого понятия, как «мертвый летний сезон», в районной газете «Огни Кубани», к счастью, не существует.

Затишье касается рекламной деятельности (периоды после зимних каникул, майских праздников, время пандемии). Но инфоповоды для репортажей, аналитики, очерков имеются во все календарные периоды. В районах темы плавно перетекают одна в другую. Рождественские дни с колядками и богослужениями переходят в крещенские щедровки и купания, затем наступает военно-патриотический блок материалов, связанный с 23 февраля, далее славим женщин, встречаем весну, критикуем коммунальщиков за дождевые лужи и разбитые дороги, фотографируем косарей, участников субботников и… в таком же духе. Отмечаем Великую Победу очерками о ветеранах (фотографируем участников войны упорно, до последнего, а их в районе осталось всего 20).

Большой резонанс вызвала социальная проблема о заброшенном старом кладбище в Кропоткине. Последнее захоронение там произведено в 1965 году. Ухаживающих за могилами все меньше и меньше: уходят в мир иной и родственники умерших. Погост зарос сорняками, порослью деревьев, на могилах орудуют вандалы. А ведь там лежит целое поколение ветеранов войны, известных личностей, которые восстанавливали город после войны. Люди эпохи, память о которых требует уважения. Пошли письма, звонки, воспоминания. Это была живая тема в газете.

Валентина Новикова, корреспондент корпоративной газеты ЛУКОЙЛ-Коми «Северные ведомости»

В «мертвые сезоны» выкручиваемся интерактивкой с читателями. Проводим фотоконкурсы, но не из разряда «дачная удача», а что-то более интересное: косплей, к примеру. Больше статистики — всегда помогает хорошая инфографика. Есть еще опросы к праздникам.