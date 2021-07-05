Что делают издания в «мертвый сезон»

Вот и пролетела треть лета, и ЖУРНАЛИСТ решил узнать, как провели это время региональные редакции. Лето не часто балует неожиданными информационными поводами, зато стабильно — погодными катаклизмами, муками выбора арбуза и вариантами летнего отдыха (хотя в 2021 году последняя «вечнозеленая» тема стала более специфичной). Мы задали всего два вопроса на выбор и столкнулись с тем, что для половины редакторов проблемы «мертвого сезона» вообще не существует, а для остальных нет проблемы выкрутиться из положения в любой сезон
Вот эти вопросы:
1. Расскажите на конкретных примерах, как редакция отработала (на выбор) памятную дату/вечную социальную проблему/интересную тему без инфоповода.
2. Что вы делаете, когда совсем ничего не происходит, как выкручиваетесь в «мертвые сезоны»?
Марина Смирнова, главный редактор газеты «Огни Кубани»
Такого понятия, как «мертвый летний сезон», в районной газете «Огни Кубани», к счастью, не существует.
Затишье касается рекламной деятельности (периоды после зимних каникул, майских праздников, время пандемии). Но инфоповоды для репортажей, аналитики, очерков имеются во все календарные периоды. В районах темы плавно перетекают одна в другую. Рождественские дни с колядками и богослужениями переходят в крещенские щедровки и купания, затем наступает военно-патриотический блок материалов, связанный с 23 февраля, далее славим женщин, встречаем весну, критикуем коммунальщиков за дождевые лужи и разбитые дороги, фотографируем косарей, участников субботников и… в таком же духе. Отмечаем Великую Победу очерками о ветеранах (фотографируем участников войны упорно, до последнего, а их в районе осталось всего 20).
Большой резонанс вызвала социальная проблема о заброшенном старом кладбище в Кропоткине. Последнее захоронение там произведено в 1965 году. Ухаживающих за могилами все меньше и меньше: уходят в мир иной и родственники умерших. Погост зарос сорняками, порослью деревьев, на могилах орудуют вандалы. А ведь там лежит целое поколение ветеранов войны, известных личностей, которые восстанавливали город после войны. Люди эпохи, память о которых требует уважения. Пошли письма, звонки, воспоминания. Это была живая тема в газете.
Валентина Новикова, корреспондент корпоративной газеты ЛУКОЙЛ-Коми «Северные ведомости»
В «мертвые сезоны» выкручиваемся интерактивкой с читателями. Проводим фотоконкурсы, но не из разряда «дачная удача», а что-то более интересное: косплей, к примеру. Больше статистики — всегда помогает хорошая инфографика. Есть еще опросы к праздникам.
Александр Гимельштейн, главный редактор «Восточно-Сибирской правды»
Вот три топовых материала на нашем сайте на сегодняшний день: о сносе поселка на Байкале, о сносе незаконной фермы, о губернаторских надбавках бюджетникам. Они одного автора, но это скорее случайность, хоть и не случайная — автор одна из ведущих обозревателей и одновременно шеф-редактор.
Темы достаточно характерны для нашей газеты — в общем-то, это попытки восстановить справедливость. Для такой тематики «мертвых сезонов» не существует, так что мы мало знакомы с трудностями таких периодов. Прямого инфоповода в них нет, даже в материале о доплатах врачам. Как правило, мы откликались публикациями и разбором проблемы в ответ на обращения акторов.
Дмитрий Зеленкин, генеральный директор газеты «Краснокамская звезда»
Есть небольшие рубрики, которые постоянно выручают при отсутствии контента. Одна из них — «Есть мнение». Берется любая тема, к примеру, одна из последних — объединение регионов, и два журналиста пишут на эту тему статью. Соответственно, один «за», другой «против». Темы обсуждаем самые разные — о детском труде, о роли женщины в семье, об отношении к охоте и т.п. Читатель любит такой подход, есть даже обратная связь. Второй проект мы только-только запускаем, рабочее название — «Прогулки по городу». Суть: берем с собой известного в городе человека, выбираем улицу или целый ряд улиц и идем, гуляем, разговариваем. Какие проекты уже реализованы в месте, где мы гуляем, какие сделать необходимо, а что лучше бы совсем убрать.
Возьмем, к примеру, 8 марта. Традиционные фотоконкурсы, опросы и прочее давно уже опостылели. Захотелось сделать что-то (для редакции) новое. Если кратко, то: пригласили в редакцию кондитера и известных в городе мужчин — депутата, тренеров, руководителей ДК. В общем, тех, кто на слуху. Мужчины под чутким руководством девушки-кондитера стали делать зефир. Мы же, в свою очередь, организовали прямую трансляцию в ВК, сделали фоторепортаж в газету, ну и раздали огромную кучу зефира всем желающим.
Владимир Овчинников, главный редактор газеты «Свободный курс»
Ваши вопросы, собственно, и есть важная социальная тема без инфоповода. По крайней мере, мне непонятно, что за этим термином скрывается. Тема, неинтересная аудитории? Тогда зачем ее мусолить? Все журналисты знают, что и в «мертвый сезон» есть немало тем, способных зацепить, заинтересовать потребителя наших контентов. Другое дело, что летом аудитории становится арифметически меньше (каникулы, отпуска, дачи). Плюс к этой беде и сезон отпусков в редакциях. Идем далее по списку вариантов. «Заказуха», которую необходимо замаскировать, чтобы она выглядела как стилистически безукоризненное откровение? Уверен, не получится — вас, редакцию, раскусят быстрее, чем думается! Если на редакционных планерках рассуждать подобным образом, то мы ловко обойдем трудную системную проблему, преобразовав ее в перечень несложных для редактора сезонных вводных. Правда, и эту работу есть возможность сделать максимально интересно. Наша редакция только что выпустила журнальным форматом очередной 25-й номер «Свободного курса». Он рассказывает о том, как живет аграрная отрасль Алтайского края. 84 страницы суперчтения для тружеников села, как раньше называли наших кормильцев. Получился прекрасный микст из статистики, аналитики и репортажей, статей. Там даже проведен конкурс красоты среди женщин. Поиск разворота банальных историй с помощью редакционных технологий — это реальный путь к «беззаботной» жизни ньюсрума и зимой и летом. Желаю всем коллегам успехов!