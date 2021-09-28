Евгений Пригожин готовит иск к интернет-изданию Bellingcat за клевету

Бизнесмен Евгений Пригожин готовит в суд Великобритании иск к интернет-изданию Bellingcat и его основателю Хиггинсу. Причина — в «распространении недостоверной и клеветнической информации».

«Для представления интересов Евгения Викторовича в споре с Bellingcat была привлечена одна из ведущих британских юридических фирм», — передает пресс-служба компании «Конкорд». Фирма получила в августе 2021 года лицензию, необходимую для оказания юридической помощи лицу, находящемуся под санкциями Соединенного Королевства.